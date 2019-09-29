جينيراسيون يغيب عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك

أقيم صباح اليوم الأحد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي في أحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب بحضور أحمد زاهر إداري الفريق ولم يتواجد مندوب الفريق السنغالي.









وتواجد طاقم التحكيم المالي بقيادة محمدو كيتا ومراقب المباراة التشادي قدري صالح، ليقوم الأخير بتسجيل غياب مندوب الفريق السنغالي.









ومن المقرر ان يرتدي الزمالك الزي الأبيض بالكامل في المباراة، حيث يتوجه الفريق إلى ملعب الجيش بمدينة برج العرب في تمام الساعة السادسة مساء.









وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، على ستاد الجيش بمدينة برج العرب، حيث يتمسك الفريق السنغالي بموقفه حتى الآن بعدم الذهاب إلى الإسكندرية، ومغادرة القاهرة مساء غدًا.









وفي نفس السياق علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عدم سفر الفريق السنغالي إلى برج العرب لخوض اللقاء حتى مساء أمس.









وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الحدث اليوم : المباراة لن تقام والفريق السنغالي لن يأتي ملعب برج العرب من الأساس، تصرفهم غير طبيعي بالمرة.









وأضاف : قمنا باستقبال الفريق السنغالي افضل استقبال، ووفرنا لهم سيارات خاصة وحجزنا لهم في أفضل الفنادق، بالرغم من استقبالهم السيء لبعثة الفريق خلال مباراة الذهاب، ورفصهم ان نتدرب على الملعب الرئيسي، بالإضافة إلى طلباتهم بخصوص الحصول على ٥٠ الف دولار بخصوص البث.













وتابع : بعثة الفريق "شافت الويل" في السنغال ولم يهتم بالفريق اي مسؤول من نادي جينيراسيون، والبعثة الإعلامية عاشت صعوبات كبيرة اثناء العودة إلى القاهرة، ولكن مع ذلك رئيس العلاقات العامة بالنادي رحب بهم واستقبلهم وقام بتوفير كل احتياجتهم.









وواصل: "هناك اسباب امنية نعلمها جميعا ادت إلى تأجيل المباراة ويجب ان نحترمها، بالأمس تعرضنا لعملية إرهابية خسيسة، ولكن هنلك أشخاص يعملون ضد الزمالك ويحرضون ضدنا، مشيرًا إلى سؤال هام كيف لمواطن سنغالي ان يعلم مكان قسم الشرطة ليقيم بلاغ؟".















