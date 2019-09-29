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الشيف بوراك يفاجئ يارا في منزلها (صورة)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:58 م
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الشيف بوراك يفاجئ يارا في منزلها (صورة)
يارا والشيف بوراك
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شيماء عطية
 
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فاجأت الفنانة اللبنانية الشابة يارا جمهورها، بنشر صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من زيارة الشيف التركي الشهير بوراك إلى منزلها.

وأرفقت "يارا" الصور بتعليق: "وصبحيّه لنصبّح عليكم بمفاجأة وفجأة شوفوا مين فاجأني ونوّرني بزياره عندي بالبيت أحلى وأهضم وأقوى والله محتارة شو إطبخلو على الغدا مش عارفه شو بس بدّي إبهروووووووووو شو بتقترحوا ممكن اطبخلو؟؟ شكرًا "شيف بوراك" لزيارتك نوّرتني وأسعدتني".

يذكر أن الشيف بوراك من المشاهير في مجاله، وحقق نجاح كبير وشهرة عالمية بفضل مطاعمه وأحجام الطعام التي يقدمها، ويحظى الشيف الشاب بنسب مشاهدة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وانتهت يارا قبل أيام من تسجيل أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضي، وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ولم تستقر بعد على اسمها.

وكانت يارا طرحت فى شهر نوفمبر الماضي أغنية "مليت"، التي تعاونت فيها مع عبد الحفيظ دوزي والدي جي يوسف، وهى من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري.

وأحيت يارا، حفلا غنائيا مؤخرا ضمن مهرجان "ضهور الشوير" فى لبنان، وسبقه عدد من الحفلات المتنوعة والتي توزّعت ما بين  دبي، والسعودية، ولبنان.


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