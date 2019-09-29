تعرف علي سبب اجتماع محمد حماقي مع عمرو دياب



وحرص الثنائي علي التقاط الصور التذكارية معا لتوثيق اللحظة، وانتظر حماقي، بعد إنتهاء فقرته الغنائية، الهضبة وذلك لتحيته والتصوير معه خصوصا أن فقرة حماقي، الغنائية كانت الأولي ثم تلتها فقره عمرو دياب.



حماقي وحفل كندا



أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد حماقي، المقرر إقامته نهائية الشهر الجاري في كندا، تأجيل الحفل لأجل غير مسمى، وذلك بسبب عدم حصول جميع فرقة حماقي، على تأشيرة الدخول.



وأوضحت الشركة المنظمة للحفل سبب تأجيل الحفل من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي"الفيسبوك"،حيث كتبت:" أسفين جدا للإعلان عن تأجيل حفل الفنان حماقي في كندا لأجل غير مسمي، وذلك بسبب تأخر إصدار التأشيرة لبعض أعضاء فرقة حماقي".



وأضافت الشركة: "وسنعلن عن الموعد الجديد للحفل بمجرد أن يتم إصدار التأشيرات لجميع أعضاء الفرقة، ولحين ذلك سيتم استرداد جميع التذاكر".



وإختتمت الشركة حديثها، قائلة: "نحن في شركة "ايلجينت ستار" للترفية وفريق حماقي فعلنا ما بوسعنا لإنجاز الحفلة في موعدها المحدد، تقبلوا آسفنا على هذا الموقف، وراسلونا بخصوص أي استفسار".



حماقي وحفل تخرج طلاب جامعه"فاروس"



على صعيد متصل يستعد النجم محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم علي هامش إحتفلات جامعة"فاروس" في الإسكندرية بتخرج إحدي دفعات طلابها وذلك يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري.



وسيقدم حماقي في الحفل مجموعة كبيرة من الأغاني التي يعشقها جمهوره



الهضبة وحفل الجونة

وحرصت النجمة دينا الشربينى، علي حضور حفل الهضبة عمرو دياب، بالجونة وذلك على هامش مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.



وقد وصل الهضبة عمرو دياب، مساء يوم الأربعاء إلي الجونة، علي متن طائرة خاصة، وذلك إستعدادا للحفل..



بدأت فعاليات مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الثالثة، الخميس الماضي، وإستمرت حتى 27 من سبتمبر الجاري.



ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.



ووصل إلى الجونة، للمشاركة في فعاليات مهرجان"الجونة السينمائي" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم

"إلهام شاهين ومي عمر وأحمد الفيشاوي وصبا مباركو نجلاء بدر ويسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد ومجموعة أخري من كبار الفنانين.



مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات المختلفة من خلال فن صناعة الأفلام، وتقام دورته الثالثة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.



ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.



تصدر الهضبة عمرو دياب، موقع "تويتر" بأغنية الجديدة "متغير" والتي أصبحت تريند رقم 2 على "تويتر".



وتم طرح أغنية عمرو دياب الجديدة "متغير" من ألبومه الجديد "أنا غير" المقرر طرحه كاملًا في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.



أغنية"متغير" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع رامي سمير، ميكس وماستر طارق مدكور.



وشهدت الأغنية التعاون الأول بين الهضبة والموزع الموسيقي رامي سمير.



وشهدت الأغنية تعاون الثلاثي أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، مع الهضبة وذلك جاء بعد حوالي 18 عام منذ أغنية"لسه بتحبه يا قلبي"، و"لو كان يرضيك".



وطرح الهضبة عمرو دياب مؤخرا الأغنية الرابعة من الألبوم وتحمل إسم "تحيرك" من كلمات محمد القياتي وألحان محمد حمزة، ومن توزيع الموزع الموسيقي طارق مدكور.



وهي ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أنا غير"، والذي طرح منه حتي الآن أغنيات: "أنا غير" و"بحبه" و"يوم تلات" و"تحيرك"،"متغير".



اجتمع الفنان محمد حماقي، بالهضبة عمرو دياب مساء أمس وذلك علي هامش إحيائهما سويا لحفل زفاف بإحدي الفنادق الضخمه بالتجمع الخامس.