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مياه البحيرة يتعاقد مع معتز نصر هداف مالية كفر الزيات

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:41 م
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مياه البحيرة يتعاقد مع معتز نصر هداف مالية كفر الزيات
معتز نصر
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محمد الشريف
 
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نجح مجلس إدارة نادي مياه البحيرة برئاسة محمد عقدة وبالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة أحمد الشاذلي، في التعاقد مع معتز نصر مهاجم وهداف مالية كفرالزيات ونجوم المستقبل السابق وذلك بداية من الانتقالات الصيفية الحالية.


ووقع اللاعب الجديد علي عقود أنضمام لمدة موسمين بحضور لجنة الكرة المكون من محمدصديق نائب الرئيس ومحمد نوار أمين الصندوق وسمير زكي ومحمد مبروك واحمد الشرقاوي أعضاء لجنة الكرة وياسر أبوعلو رئيس الجهاز الاداري لنادي مياه البحيرة


ولعب محمد صديق نائب رئيس نادي مياه البحيرة وسمير زكي عضو مجلس أدارة مياه البحيرة دور كبير مع معتز نصر هداف مالية كفر الزيات بدورة الترقي من أجل أتمام الصفقة لنادي مياه البحيرة


ويستعد فريق مياه البحيرة بقوة للموسم الكروي الجديد، بعد أن ضم مجموعة من الصفقات المميزة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وضمت التعاقدات الجديدة كلا من محمد دابو مدافع نادي رشيد ،و أحمد عبد الكريم، لاعب وسط السنبلاوين، وخالد برازيلي، وإبراهيم مفرح، لاعب خط وسط منتخب السويس، وعيد ماضي، لاعب نادي المراغة، وعبد الغني عمر، مدافع نبروه، ومنتصر نجيب حارس مرمى غزل المحلة ونبروه، وأحمدحجاج مهاجم طلائع الجيش والمنصورة السابق ومحمد رفاعي 'ويا' صانع ألعاب الزمالك والمصري السابق وليد صلاح صانع ألعاب نبروة،ومحمدأبوتريكة صانع ألعاب دكرنس،ومحمد عبدالفتاح تاحا لاعب وسط الحمام.


الجدير بالذكر أن مياه البحيرة سوف يشارك ضمن منافسات دوري القسم الثالث بعد قرار إتحاد الكرة الحالي بإلغاء صعود أندية الترقي بالموسم المنقضي ويشارك الفريق البحراوي بمجموعة بحرى وأسكندرية بالموسم الجديد.

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