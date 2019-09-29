ناتشو: نقطة واحدة تكفي أمام أتلتيكو.. وزيدان يقودنا للطريق الصحيح

أكد ناتشو فيرنانديز، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه أراد الحصول على الثلاث نقاط مثل كل مرة، أمام اتلتيكو مدريد، حيث أنهم قدموا ​​أداءًا جيدًا ضد فريق قوي للغاية، وكانت لديهم فرص في المباراة ولكن الحصول على النقاط أمر مهم لأن في نهاية الليجا ستكون نقطة رائعة.





وقال ناتشو خلال تصريحات صحفية: "لقد لعبنا في ثلاث مباريات جيدة وكانت الشباك نظيفة نحن نقدم اداء جيد جيداً ويبدو ان الفريق يعمل في الدفاع كمجموعة واحدة، عندما يدافع الفريق ويهاجم سنقدم أداء أفضل".





وواصل: "إذا تمكنا من الخروج بشباك نظيفه فمن غير المعتاد أن لا نسجل هدف، ولكن المهم الحفاظ على الثقة وان نكون فريق واحد، لدينا الامكانية لذلك نحن لسنا قلقين".



