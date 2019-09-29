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ناتشو: نقطة واحدة تكفي أمام أتلتيكو.. وزيدان يقودنا للطريق الصحيح

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:32 م
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ناتشو: نقطة واحدة تكفي أمام أتلتيكو.. وزيدان يقودنا للطريق الصحيح
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد ناتشو فيرنانديز، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه أراد الحصول على الثلاث نقاط مثل كل مرة، أمام اتلتيكو مدريد، حيث أنهم قدموا ​​أداءًا جيدًا ضد فريق قوي للغاية، وكانت لديهم فرص في المباراة ولكن الحصول على النقاط أمر مهم لأن في نهاية الليجا ستكون نقطة رائعة.

وقال ناتشو خلال تصريحات صحفية: "لقد لعبنا في ثلاث مباريات جيدة وكانت الشباك نظيفة نحن نقدم اداء جيد جيداً ويبدو ان الفريق يعمل في الدفاع كمجموعة واحدة، عندما يدافع الفريق ويهاجم سنقدم أداء أفضل".

وواصل: "إذا تمكنا من الخروج بشباك نظيفه فمن غير المعتاد أن لا نسجل هدف، ولكن المهم الحفاظ على الثقة وان نكون فريق واحد، لدينا الامكانية لذلك نحن لسنا قلقين".

وتعادل فريق أتليتكو مدريد مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

شهدت المباراة انتشار حالة من الحذر على لاعبي الفريقين خلال أحداث المباراة، وحرص الناديين على عدم خسارة نقاط المباراة كاملة وكانت الفرصة الأخطر في اللقاء عن طريق كريم بنزيما في الشوط الثاني ولكن تصدى لها اوبلاك حارس الاتليتكو.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريق غرناطة
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