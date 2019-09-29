الأردن يرفع رواتب المعلمين في محاولة لنزع فتيل الإضراب

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عرض مجلس الوزراء الأردني على المدرسين المضربين رفع الأجور في محاولة لإنهاء إضراب وطني ضار أدى إلى زيادة الضغط على البلد المثقل بالديون والذي يخضع لإصلاحات مالية صعبة مدعومة من صندوق النقد الدولي وسط مخاوف من جولة جديدة من مطالب المتقاعدين من الجيش وغيرهم من الجمهور، وموظفي القطاع.



وتضرر أكثر من مليون ونصف طالب في المدارس العامة في البلاد من الإضراب، والآن في أسبوعه الرابع، استجاب لأكثر من 100.000 معلم بعد أن رفضت الحكومة مطلبًا بزيادة رواتبهم الأساسية بنسبة 50 في المائة.



وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز زيادة في الأجور تتراوح بين 6 إلى 18 في المائة.



وقال رزاز، لقد حان الوقت ليعود الطلاب إلى المدرسة، ونأمل أن ينظر الاتحاد بشكل إيجابي في هذه القرارات، قائلًا: أن الزيادات ستدخل حيز التنفيذ في بداية الشهر المقبل.



ولكن النقابة رفضت الإجراء وانتقدت رئيس الوزراء.



وقال ناصر النواصرة، نائب رئيس نقابة المعلمين الأردنيين في بيان، بحسب رويترز: "أنت تفرض حلًا من جانب واحد، وأن هذه طريقة استبدادية. مضيفًا، نحن نتبرع بفتات الخبز إلى الحكومة".



وتقول الحكومة أن مطالب الاتحاد ستزيد من المشاكل المالية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحد من تسجيل الدين العام البالغ حوالي 40 مليار دولار.



ويرجع الدين جزئيًا على الأقل إلى تبني الحكومات المتعاقبة لسياسة مالية توسعية تتميز بخلق فرص العمل في القطاع العام.



وكان الزعماء المضربون والحكومة التي اجتمعت يوم السبت في الجولة الأخيرة من المحادثات في جلسة طارئة لمناقشة أول عرض أجر للحكومة في أزمة متفاقمة.



واتهمت الحكومة نقابة المعلمين بالتعنت وإجبارها في الوقت الذي تقول فيه أن الاقتصاد يواجه تباطؤًا وتمدد موارد الدولة المالية.

