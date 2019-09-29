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منزل كاسيميرو يتعرض لسطو مسلح

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:18 م
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منزل كاسيميرو يتعرض لسطو مسلح
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن منزل نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، الدولي البرازيلي كاسيميرو، قد تعرض إلى عملية سطو خلال الديربي ضد أتلتيكو مدريد.

ومن الجدير بالذكر انه قد خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على ديربي مدريد، بين الريال وأتلتيكو، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وأفادت التقارير أنه تلقى كاسيميرو في نهاية الديربي ضد أتلتيكو مدريد باكورة من الأخبار السيئة، بأن منزله تعرض للسطو بينما كان يلعب اللقاء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد كانت زوجة وإبنة كاسيمرو داخل المنزل إبان وقت الهجوم، لكنهما في حالة جيدة، على الرغم من أن اللصوص قد قاموا بسرقة المنزل.

وفي سياق متصل، فإن هناك موجة من عمليات السطو المسلح على منازل نجوم كرة القدم في إسبانيا منتشرة بقوة، وهذه المرة كان الضحية كاسيميرو، وتعتبر منطقة (لا موراليجا) هي أكثر المناطق تضرراً من عمليات السطو التي يتعرض لها لاعبي كرة القدم.

وعلى ذلك، فقد حذرت العديد من الأندية الإسبانية لاعبيها من تحميل مقاطع فيديو خاصة لمنازلهم على الشبكات التواصل الاجتماعية واتخاذ تدابير احترازية، لكن السرقات لا تزال مستمرة.
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