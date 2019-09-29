بعد انضمامها لفريق مذيعات "العربية الحدث".. معلومات لا تعرفها عن لميس الحديدي



ويرصد الفجر الفني مشوار نجاح الإعلامية لميس الحديدي، منذ بدايته حتى انتقالها إلى قناة العربية الحدث..





نشأتها

ولدت الإعلامية "لميس علي محمد علي الحديدي" في السابع من نوفمبر، عام 1969م، بمدينة القاهرة. وتمتد "لميس" من عائلة جامعية مثقفة، فوالدها هو الأستاذ الجامعي وعميد كلية البنات في جامعة عين شمس علي الحديدي، أما والدتها فهي السيدة ليلى البحيري.



حياتها الزوجية

تزوجت "الحديدي" من الإعلامي "عمرو أديب"، وأنجبت منه ابنها الوحيد "نور الدين".



مؤهلاتها العلمية

تخرجت "لميس" من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتتجه مباشرة وبعد تخرجها للعمل الصحفي، كما تحمل شهادة الماجستير في الصحافة التلفزيونية.



دخولها في عالم الصحافة

بدأت "الحديدي" حياتها المهنية في عالم الإعلام من خلال عملها في جريدة العالم اليوم، والتي تهتم بالشؤون الاقتصادية، لتنتقل فيما بعد للعمل الإعلامي من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج في القنوات المصرية



بدايتها الإعلامية

قامت "لميس" بتقديم برنامج "فيش وتشبيه" ويعد من أهم وأشهر البرامج التي قدمتها.



وقدمت عبر شاشته التلفزيون المصري عام 2005 برنامج "كرسي في الكلوب".



وبعد ذلك قامت بعمل برنامج في 2010 "من قلب مصر" على شبكة النيل الفضائية.



ثم بعد ذلك قدمت برنامج "اتكلم"، وبرنامج "مانع وممنوع"، و"الاختيار الأصعب"، و"من قلب مصر".



وفي أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 انتقلت "الحديدي" إلى شبكة قنوات "سي بي سي"حيث قدمت برنامج "نصف الحقيقة".



ويعد برنامج "هنا العاصمة" هو من أهم البرامج التي قدمة في الوقت الحاضر حيث إستمر في يقرب من 7 سنوات وفي هذا الوقت إنفردت لميس بلقائات ولعل أهمها على الإطلاق هو لقائها بالكاتب الراحل "محمد حسنين هيكل".





ولم تكتفِ "لميس" بعملها كمقدمة ومعدة برامج فهي أيضًا تكتب مقالات رأي في جريدة "المصري اليوم".



حوارها مع رئيس الجمهوية

ومن أبرز لقئاتها هو حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قرر أن يلبي ندأ الشعب والترشح لرئاسة الجمهورية وحاورته وقتها على شاشة "سي بي سي" وذاع ايضًا عبر قنوات "اون تي في" وشاركها في التقديم الأعلامي "إبراهيم عيسى".



الجوائز التي حصلت عليها

حصدت الإعلامية "لميس الحديدي" في عام 2017 جائزة أفضل مذيعة، والتي منحتها إياها مؤسسة دير جيست.



كما حصلت على جائزة "الشجاعة الاستثنائية " من مؤسسة مي شدياق اللبنانية، وهي جائزة تمنح لتكريم الصحفيين الذين أبدوا شجاعة كبيرة خلال أداء واجبهم الإعلامي، وذللوا المخاطر لنقل الحدث وإيصال الخبر.





إنتقالها الى قناة العربية الحدث بعد مشوارها مع القنوات المصرية

إعتبارا من يوم 20 أكتوبر ستطل قناة "العربية الحدث" على جمهورها في مصر والمنطقة ببرنامج فريد من نوعه على مستوى العالم العربي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي يضع الشأنين المصري والإقليمي تحت المجهر بأسلوب مبتكر قادر على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب عبر منصات بث تفاعلية متعددة.



البرنامج الذي سيحمل عنوان "القاهرة الآن" يمثل عودة مميزة للإعلامية لميس الحديدي إلى بيتها الصحفي الأول الذي شهد انطلاقتها، والمتمثل في مجموعة قنوات العربية، بعد رحلة صحفية نادرة التمييز حصدت عبرها الكثير من الجوائز وسجلت خلالها إنجازات قادتها جعلتها واحدة من أبرز الإعلاميات على مستوى المنطقة.



الإطلالة المبتكرة للبرنامج ستعكس الأهمية التي توليها مجموعة قنوات العربية للتكنولوجيا الحديثة وتوجهات الشرائح الشبابية، إذ أن ساعته الأولى ستُبث مباشرة عبر شاشة الحدث، على أن يتحول في ساعته الثانية إلى البث المباشر live streaming عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي عصرا، مع فقرات خاصة ومبتكرة وميزات تفاعلية لن تظهر عبر البث التلفزيوني التقليدي، وذلك في صيغة لم يعهدها الإعلام العربي من قبل



يتميز الإعلام المصري بوجود مذيعات متميزات أثبتن حضورهن بقوة على الساحة الإعلامية بما يمتلكنه من حضور وثقافة، وأداء متميز، واستطعن أن يدخلن عالم الشهرة من أوسع أبوابه، ويزاحمن الإعلاميين الرجل بكل جدارة وثقة.وتعد الإعلامية "لميس الحديدي" إحدى هؤلاء الإعلاميات؛ حيث نجحت بتسجيل اسمها في قائمة الإعلاميات الشهيرات في مصر.