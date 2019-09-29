السفارة البريطانية تستضيف مسابقة "ClimateLaunchpad" لأول مرة بمصر

قدمت ثلاثة عشرة شركةً مصريةً أفكارها التجارية أمام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء في السفارة البريطانية بالقاهرة لكسب فرصة تمثيل مصر في أكبر مسابقة لأفكار الأعمال الخضراء في العالم، وهي مسابقة "ClimateLaunchpad"، المقرر انطلاقها في شهر نوفمبر.





تولى مسئولية التحكيم في المسابقة كل من وزيرة البيئة السابقة، الدكتورة ليلى إسكندر، ومؤسس شركة التصميمات "فورتي ناين"، أشرف توكل، ورئيسة مجلس إدارة "دلتا إنسباير"، نيفين الطاهري، ومدير البرنامج الإقليمي في سيداري، الدكتور عمرو عبد المجيد.





بعد سماع مشاريع المتسابقين، أعلن أعضاء اللجنة أن شركتي "جلاسولينا" و" The EverGreens " هما الفائزتان في المسابقة الوطنية. ستتوجه الشركتان إلى أمستردام في نوفمبر 2019 من أجل المشاركة في مسابقة "Global Launchpad Competition". من المقرر أن يحصل الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية على جائزة نقدية قيمتها 10،000 يورو، في حين سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 5،000 يورو، والفائز بالمركز الثالث على 2،500 يورو.





من خلال برنامج ""مصر الملهمة "، تعاونت السفارة البريطانية مع مبادرة شباب الفكر الأخضر "YouthinkGreen" من أجل تنظيم المسابقة الدولية في مصر. وفي شهر أغسطس، نظّمت مبادرة "YouthinkGreen" معسكرًا مكثفًا لمدة يومين للشركات الناشئة المصرية لتدريبها على كيفية تطوير أفكارها وتقديمها.





صرحت وزيرة البيئة السابقة ورئيسة مجلس إدارة شركة CID Consulting ، الدكتورة ليلى إسكندر، قائلةً: "نصيحتي هي أن نتحدى التعريفات الخاصة بريادة الأعمال والأرباح، فلا يجب علينا فقط أن نبحث عن المال في النهاية المالية السنوية، بل يتوجب علينا أن نهتم بحياة الجميع من حولنا لأننا نعيش على كوكب واحد."





قال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز: "أنا فخور بإطلاق برنامج " مصر الملهمة" منذ ثلاث سنوات، فهذا البرنامج أتاح لنا الفرصة لتشجيع الشباب المصري الذين يعملون على أفكار رائعة ومبتكرة من أجل التوصل لحلول للتحديات التي تواجهها مصر. اليوم كان دليلًا آخر يثبت كيف سيقود شباب بلدهم للأمام، كما ذكرنا باستمرار المملكة المتحدة في التزامها بالاستثمار في مستقبل مصر."





في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت المملكة المتحدة ومصر دعوةً عمل من أجل اتخاذ إجراءات في قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ. تدعو الدولتان قادة العالم للانضمام إليهم في اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأشخاص والاقتصاد والبيئة من الآثار المتزايدة لتغير المناخ. قام وزير المملكة المتحدة للتنمية الدولية، السيد/ ألوك شارما، بتقديم هذا الإعلان بالاشتراك مع وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد. يعرض هذا الإعلان إطارًا استراتيجيًا لتعزيز المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية.





فازت المملكة المتحدة باستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ السادس والعشرين، بالشراكة مع إيطاليا. سيجمع المؤتمر بين أكثر من 30،000 مندوبٍ من جميع أنحاء العالم، من بينهم خبراء في مجال المناخ، وقادة أعمال، ومواطنين من أجل الاتفاق على إجراءات طموحة للتصدي لتغير المناخ.





عن مبادرة مصر الملهمة:





أطلقت السفارة البريطانية مبادرة مصر الملهمة في سبتمبر 2016 للاحتفاء بالمصريين الملهمين في جميع مناحي الحياة. وعقدت السفارة من خلال هذه الحملة سلسلة من الفعاليات وورش العمل والأنشطة والمسابقات التي سلطت الضوء على نجاح المصريين في الابتكار في مجالات تشمل الزراعة والتعليم والرياضة والمشاريع الاجتماعية ، لا سيما تلك المشاريع التي تستهدف بناء مجتمع أكثر شموليةً وعدلًا. تهدف المبادرة إلى الاستثمار في إمكانات هؤلاء المصريين كي يحدثوا فرقًا.











