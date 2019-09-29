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ليفربول يستعد لرحيل محمد صلاح بحرب مع مانشستر يونايتد

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:32 م
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ليفربول يستعد لرحيل محمد صلاح بحرب مع مانشستر يونايتد
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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بدأ نادي ليفربول الإنجليزي التجهيز لمرحلة ما بعد محمد صلاح تحسبًا لرحيله عن قلعة الريدز إلى برشلونة أو ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم.

 

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ليفربول يفاوض ديفيد نيريس جناح أياكس أمستردام للانتقال إلى آنفيلد تحسبًا لرحيل محمد صلاح.

 

ودخل ليفربول في صراع مع مانشستر يونايتد على ضم ديفيد نيريس في صفقة قد تكلفه 73 مليون جنيه إسترليني.


ريال مدريد يشعل أزمة في ليفربول

 

حول نادي ريال مدريد الإسباني أنظاره نحو فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بعد فشل التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي وبول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

وذكرت صحيفة "إكسبريس" أن ريال مدريد، وجَّه بوصلته إلى ليفربول من أجل التعاقد مع فان دايك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده من أجل إقناع فان دايك بارتداء قميص الملكي وهو ما يشعل أزمة في ليفربول لأنه المدافع الأساسي في الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه.

 

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أنَّ ليفربول قريب للغاية من تمديد عقد فان دايك بمنحه راتبًا أسبوعيًا يصل لـ200 ألف جنيه إسترليني، بدلاً من 125 ألف جنيه إسترليني، التي يحصل عليها حاليًا.

 

ويرتبط فان دايك بعقد مع ليفربول ينتهي سنة 2023، وتبلغ حاليًا القيمة المالية للمدافع الهولندي الصلب حوالي 90 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفير ماركت".

 

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