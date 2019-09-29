رئيس الجهاز: تسليم مدرسة للتعليم الأساسي ومبنى الشهر العقاري بالحي الثاني بالفيوم الجديدة
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:35 م
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أحمد الشيخ
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صرح المهندس عبد الوهاب صميده، القائم بتسيير أعمال رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأنه تم تسليم مبنى مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة الفيوم الجديدة إلى هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الفيوم، وكذا تسليم مبنى للشهر العقاري بالحي الثاني بمدينة الفيوم الجديدة.
وأوضح المهندس عبد الوهاب صميده، أنه تم تسليم مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسي بالحي الثاني في حضور مسئولي مديرية التربية والتعليم بالفيوم الجديدة، ومسئولي جهاز المدينة، كما تم تسليم مبنى الشهر العقاري بالمنطقة الصناعية الأولى، لمصلحة الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، تمهيداً لتشغيله للتيسير على المستثمرين والمواطنين بالمدينة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في أجهزتها المختلفة على توفير الخدمات بالمدن الجديدة.
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