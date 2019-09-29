أوروبا ترحب بتأشيرات السياحة السعودية الجديدة

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رحب عدد من رجال الأعمال والشخصيات الإعلامية والمواطنين في أوروبا بالكشف عن المملكة العربية السعودية لبرنامج التأشيرات السياحية الجديد عبر الإنترنت. وجاء ذلك خلال حفل حضره السفير السعودي في سويسرا الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز.



وقال السفير لـ "الشرق الأوسط" على هامش مؤتمر صحفي: "لا شك أن هذه الخطوة الكبيرة لا تقتصر على السياحة فقط، ولكنها تفتح الباب أمام الاستثمار في المملكة العربية السعودية".



وأضاف: "هناك فرص كبيرة متاحة للاستثمار في السياحة، وهذا يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".



وأكد الدبلوماسي أن الشعب السعودي معروف بأنه مضيف جيد وسخي للزائرين وأن هذا سيساعد السياح على التعرف على الأعماق الثقافية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.



كما أكد أن إطلاق نظام التأشيرات السياحية الجديد يعد حدثًا مهمًا تفتح فيه المملكة آفاقها المتنوعة وكنوزها التراثية القديمة للسائحين من جميع أنحاء العالم.



وتعتبر الخطة الجديدة خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية المملكة الطموحة للتنمية في رؤية 2030، حيث توفر الخطة الجديدة فرصًا للتواصل بين شعوب العالم، وبناء الجسور بين الثقافات، ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي من أجل تحقيق الرفاهية وازدهار الأجيال السعودية المستقبلية.



وقام رجل الأعمال وخبير السياحة الدولي "نيك سلون"، في حديث إلى "الشرق الأوسط"، بمراجعة الخطة الجديدة بشكل إيجابي، قائلًا، أن التنوع الجغرافي والطبيعي للمملكة العربية السعودية يؤهلها لتصبح نقطة جذب سياحية عالمية.



ويسمح نظام تأشيرة الدخول المتعدد لسنة واحدة والذي تم الكشف عنه في وقت متأخر من يوم الجمعة بإقامة تصل إلى 90 يومًا في المرة الواحدة، ويمثل ذلك أول مرة تسمح فيها البلاد للأجانب بالزيارة فقط بغرض السياحة.

