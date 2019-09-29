" عمليات شرائية من قبل المؤسسات المصرية بالمستهل " ..خبير يوضخ لـ "فجر " شواهد الإطمئنان علي البورصة









قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال ل" فجر " ، أن جلسة اليوم قد إفتتحت علي أداء إيجابي مدعومة بهدو ء الموجة العالية عالساحة السياسية والامنية ، وأيضاً قرار البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة ويحتم علينا ذلك متابعة ومراقبة عناصر إعادة دخول السيولة الخارجة المؤسسية الأسبوع القادم ، وأيضاً ترقب دخول سيولة جديدة مرتبطة بالسياساه النقدية .





واهم شواهد الاطمئنان للسوق





1- ظهور عمليات شرائية كبيرة طوال الجلسة من قبل المؤسسات المصرية وبحصة تداولات لا تقل عن 30 % من تصنيف الافراد والمؤسسات ( فى ظل غياب نسبى للمسثمر الاجنبى يوم الاحد ) .





2- يجب الايقل حجم التداولات الاجمالية للجلسة عن 750 مليون لجلسة الاحد وعن مليار لباقى الجلسات مع الاخذ فى الاعتبار الاغلاق الموجب للسوق .





3- فنياً يجب الحفاظ طوال جلسات الاسبوع على اغلاق السوق فوق مسوى 14200 نقطة .





4- ان يظهراحصاء الشركات المرتفعة بالاغلاق بنسبة تتراوح بين 5 الى 8 مرا الشركات الخاسرة بالاغلاق ( اعلى شاشة التداول )









المؤشر الرئيسي يقفز لمستوي 14344 نقطة بمستهل التعاملات





وحققت البورصة المصرية، جزء من هذه الشواهد بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث ارتفعت المؤشرات بشكل جماعي مدفوعة بمبيعات المصريين وسط حالة من الإستقرار والأمان والتفاؤل المسيطرة علي نفسية المستثمرين ، بالتزامن مع توقف 30% من الأسهم المصرية لصعودها نسبة 5%

وربح رأس المال السوقى بقيمة 19.8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 715.3 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول.



وقفز مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 14344 نقطة، وتابعه في الصعود مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.03% ليصل إلى مستوى 2007 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 17283 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 513 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 1378 نقط





وبتحقق هذا نكون مطمئنين لإعادة انتقال السوق للمنطقة الصاعدة فوق 14200 نقطة مستهدفا لشهر اكتوبر الاغلاق اعلى مستوى 15300 نقطة







