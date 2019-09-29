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جهاز مدينة دمياط الجديدة يشُن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:22 م
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جهاز مدينة دمياط الجديدة يشُن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة
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أحمد الشيخ
 
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صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات علي الأرصفة والشوارع والمسطحات الخضراء بعدة مناطق بدمياط الجديدة، وتم مصادرة المضبوطات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديرية أمن محافظة دمياط، وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات، للقضاء على كافة هذه المظاهر حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلةً في أجهزتها المختلفة على إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمدن الجديدة.


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