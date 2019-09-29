شركة "مياه سوهاج" تُكرم ٢٩١ طالبا جامعيا لاجتيازهم برنامج التدريب الصيفي





صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأنه تم تنظيم احتفالية لتكريم 291 طالبا جامعيا بكليات الهندسة والعلوم والآداب والزراعة بجامعة سوهاج، لإجتيازهم برنامج التدريب الصيفي بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي والمعامل التابعة للشركة.





وأوضح رئيس الشركة أنه تم تدريب 21 طالباً من كلية الهندسة في تخصصات الكهرباء والميكانيكا، في مجالات صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تدريب 241 طالبا بكلية العلوم بمعامل محطات مياه الشرب، للتعرف على مصادر مياه الشرب ومراحل وتكنولوجيات تشغيل محطات التنقية، والتعرف على كيفية مراقبة جودة المياه.





وأضاف رئيس الشركة أنه تم تدريب 19 طالباً من كلية الآداب في تخصصات نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تدريب 10 طلاب آخرين من كلية الزراعة بمعامل مياه الشرب.





من جانبه أشار أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إلى أن الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بتدريب الطلاب في المؤسسات العملية لصقل مهاراتهم وتدريبهم على ممارسة الجانب العملي بهدف تأهيلهم للقدرة على المنافسة في سوق العمل، مضيفاً أن الجامعة قامت بإنشاء 7 مراكز تدريبية متنوعة لتأهيل الطلاب، وجارٍ الإتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لإنشاء مزرعة بحثية لتعظيم الإستفادة من مياه الصرف الصحي في زراعة الغابات الشجرية.





جدير بالذكر أنه حضر حفل التكريم اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، وأحمد فكرى، عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج، والدكتور أحمد محمد قاسم، عميد كلية الهندسة بالجامعة، والدكتور فتوح أحمد خليل، عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد سالمان، عميد كلية الزراعة، والدكتور تيتو نعيم حبيب، نقيب العلميين بسوهاج، والمهندس حسام الزغاوي، نقيب المهندسين بسوهاج.























