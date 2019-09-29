إيلون ماسك يكشف عن مركبة Starship المصممة للقيام برحلات خاصة إلى الفضاء (فيديو)

لكن ماسك قال إن هدفه النهائي هو رؤية حياة الإنسان على المريخ.





كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، أمس السبت، عن مركبة Starship التابعة للشركة، المصممة للقيام برحلات ذهاب وإياب من الأرض إلى القمر أو المريخ والعكس، وستكون قادرة على نقل أعداد كبيرة من الأشخاص وشحنات من البضائع.تم تصميم المركبة التي من المقرر أن تُطلق أول اختبار لها في غضون أسابيع فقط لنقل الطاقم والبضائع إلى عمق الفضاء ثم العودة إلى الأرض.وفي ما يمكن اعتباره إنجازًا رائعًا للهندسة، يجب أن تهبط المركبة الفضائية على قاعدتها مما يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام تمامًا.مثل هذا التقدم يمكن أن يمهد الطريق لسفر الفضاء المنتظم والسريع ورخيص لتكون متاحة للكثيرين في المستقبل القريب.وقد كشف ماسك، إنه من المتوقع أن تقلع المركبة "Starship" للمرة الأولى في غضون شهر أو شهرين وتصل إلى 65000 قدم (19800 متر) قبل العودة مرة أخرى إلى الأرض.صادف هذا الحدث الذكرى السنوية الحادية عشرة لأول إطلاق مداري ناجح لأول صاروخ سبيس إكس، فالكون 1.ووضع ماسك خطته للسفر بين الكواكب باستخدام سفينة الفضاء الجديدة التي يبلغ طولها 387 قدمًا والتي عند اكتمالها يمكن أن تحمل ما يصل إلى 100 شخص.وقال ماسك إنه يأمل أن يصل النموذج الأولي إلى مدار الأرض في غضون ستة أشهر.وإذا سارت الاختبارات بشكل جيد، فقد يبدأ المستكشفون الشجعان في الطيران على متنها خلال العام المقبل.تم حجز الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومجموعة من الفنانين في رحلة حول القمر في المركبة الفضائية في عام 2020.