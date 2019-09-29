ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إيلون ماسك يكشف عن مركبة Starship المصممة للقيام برحلات خاصة إلى الفضاء (فيديو)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:13 م
Advertisements
إيلون ماسك يكشف عن مركبة Starship المصممة للقيام برحلات خاصة إلى الفضاء (فيديو)
إيلون ماسك
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، أمس السبت، عن مركبة Starship التابعة للشركة، المصممة للقيام برحلات ذهاب وإياب من الأرض إلى القمر أو المريخ والعكس، وستكون قادرة على نقل أعداد كبيرة من الأشخاص وشحنات من البضائع.

تم تصميم المركبة التي من المقرر أن تُطلق أول اختبار لها في غضون أسابيع فقط لنقل الطاقم والبضائع إلى عمق الفضاء ثم العودة إلى الأرض.

وفي ما يمكن اعتباره إنجازًا رائعًا للهندسة، يجب أن تهبط المركبة الفضائية على قاعدتها مما يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام تمامًا.

مثل هذا التقدم يمكن أن يمهد الطريق لسفر الفضاء المنتظم والسريع ورخيص لتكون متاحة للكثيرين في المستقبل القريب.

وقد كشف ماسك، إنه من المتوقع أن تقلع المركبة "Starship" للمرة الأولى في غضون شهر أو شهرين وتصل إلى 65000 قدم (19800 متر) قبل العودة مرة أخرى إلى الأرض.

صادف هذا الحدث الذكرى السنوية الحادية عشرة لأول إطلاق مداري ناجح لأول صاروخ سبيس إكس، فالكون 1.

ووضع ماسك خطته للسفر بين الكواكب باستخدام سفينة الفضاء الجديدة التي يبلغ طولها 387 قدمًا والتي عند اكتمالها يمكن أن تحمل ما يصل إلى 100 شخص.

وقال ماسك إنه يأمل أن يصل النموذج الأولي إلى مدار الأرض في غضون ستة أشهر.

وإذا سارت الاختبارات بشكل جيد، فقد يبدأ المستكشفون الشجعان في الطيران على متنها خلال العام المقبل.

تم حجز الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومجموعة من الفنانين في رحلة حول القمر في المركبة الفضائية في عام 2020.

لكن ماسك قال إن هدفه النهائي هو رؤية حياة الإنسان على المريخ.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: يوساكو مايزاوا مركبة Starship شركة سبيس إكس رحلات خاصة إلى الفضاء المريخ القمر إيلون ماسك
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
16:00
-
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
غور ماهيا
-
x
15:00
-
إتحاد الجزائر
مازيمبي
-
x
15:30
-
فوسا جينيور
حوريا
-
x
18:00
-
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
-
x
18:00
-
أشانتي كوتوكو
الهلال
-
x
19:30
-
إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
-
x
15:30
-
فرايبورج
كولن
-
x
18:00
-
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
-
x
15:00
-
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:45
-
بيراميدز
النادي الصفاقسي
-
x
19:00
-
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
1
x
12:30
0
بريشيا
لاتسيو
-
x
15:00
-
جنوة
ميلان
-
x
20:45
-
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status