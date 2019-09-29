ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزيرة التخطيط: تفقد عدد من المشروعات بـ "محافظة قنا "

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:16 م
Advertisements
وزيرة التخطيط: تفقد عدد من المشروعات بـ محافظة قنا
Advertisements
طباعة
محمد المسلمي
 
Advertisements

اتجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري صباح اليوم إلي محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر مؤخرًا.


وتستهل هالة السعيد جولتها بالمحافظة بالمشاركة بندوة توعوية حول "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة" بجامعة جنوب الوادي بنجع حمادي والمنعقدة في ضوء حملات التوعية بأهمية ريادة الأعمال التي أطلقها مسبقًا مشروع رواد 2030 كما تفتتح وزيرة التخطيط قصر الأمير يوسف كمال ومقابلة عددًا من أعضاء مجلس النواب للوقوف علي متطلبات أهل المحافظة متجهه بعد ذلك لزيارة دير الأنبا بضابا لتختتم زيارتها للمحافظة بتفقد مشروع المجمع الصناعي بمنطقة "هو".


جدير بالذكر أن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ خصصت نحو 3.5 مليار جنيه موزعة قطاعيًا لمحافظة قنا لمشروعات التعليم والخدمات الصحية والصرف الصحي والتشييد البناء حيث تمثلت أهم مشروعات التعليم في إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتطوير التعليم المجتمعي فيما تمثلت أبرز مشروعات الخدمات الصحية في استكمال إنشاء المستشفى الجامعي بقنا، ومستشفى نجع حمادي المركزي، ومستشفى قفط المركزي ومستشفى دشنا المركزي ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأطفال.


كما تضمنت مشروعات الصرف الصحي والتشييد والبناء إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بمركز قوص ونجع حمادي وقنا و تطوير أسواق عشوائية بالمحافظة، وتطوير عدد من المناطق، منها الحساسنة الشرقية والغربية والسرايرية والشاملة والسهراية والمنشية والمسلمات.


يُشار إلى أن السعيد كانت قد قامت بزيارة محافظة قنا خلال عام ٢٠١٨ لتفقد مشروعات المحافظة.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزيرة التخطيط محافظة قنا قصر الأمير يوسف خدمات الصحية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
سيلتا فيجو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
16:00
-
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
غور ماهيا
-
x
15:00
-
إتحاد الجزائر
مازيمبي
-
x
15:30
-
فوسا جينيور
حوريا
-
x
18:00
-
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
-
x
18:00
-
أشانتي كوتوكو
الهلال
-
x
19:30
-
إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
-
x
15:30
-
فرايبورج
كولن
-
x
18:00
-
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
-
x
15:00
-
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:45
-
بيراميدز
النادي الصفاقسي
-
x
19:00
-
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
1
x
12:30
0
بريشيا
لاتسيو
-
x
15:00
-
جنوة
ميلان
-
x
20:45
-
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status