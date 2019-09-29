مبادرة "بينا": حملة "كن متطوعا دعوة للمشارك الإيجابية لخدمة المجتمع

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اختتمت فعاليات الورشة التدريبية التي نفذتها مبادرة" بينا مصر بكرة أحلى" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، لتدريب 26 شاب وفتاة من شباب الجامعات على العمل على الدليل الوطني للتطوع، تمهيدا لانطلاق التنفيذ الفعلي لحملة كن متطوعا بداية أكتوبر القادم.



وأكدت سمية الألفي، رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة "كن" متطوعا وهى من أحدث حملات مبادرة بينا وتم إطلاقه مارس من العام الجاري تهدف الى دعم مفهوم العمل التطوعي والمسئولية المجتمعية لكل الفئات العمرية، وتستهدف كل فئات المجتمع القادرة على العطاء لتقديم خدمة مختلفة ل20 دور من مؤسسات الرعاية.



ومن المقرر أن يشهد أكتوبر القادم بداية التنفيذ بنطاق شمال القاهرة كدليل تجريبي، وسيتم بعد ذلك التعميم على مستوى محافظات المبادرة وهى القاهرة والجيزة والاسكندرية وسيكون التجريب بمناطق مصر الجديدة والمطرية، حيث سيتم النزول للتجمعات بالاندية والمساجد والكنائس للتعريف بأهمية التطوع وكيفية تخصيص جزء من الوقت لخدمة المجتمع فى إطار مسئوليات وأهداف محددة.



وأضافت الألفي، أن هناك احتياجا لمنصة واضحة لتنظيم الجهود التطوعية على المستوى الحكومي والمجتمع المدني مع التاكيد على وجود العديد من المبادرات والمساهمات الواضحة، في إطار المسئولية المجتمعية وتاتى حملة كن متطوعا لتُعد إعلانا عن شبكة التطوع المصرية التي تعتبر منصة تجمع كل الكيانات التطوعية في مصر، وتهدف إلى تحسين كافة الأعمال التطوعية من خلال إطلاق بوابة إلكترونية ودليل إجرائي للتطوع ييسر العمل التطوعي في مصر.



ويأتي التدريب الذي استمر على مدى 5 أيام ليشمل عددا من المحاور المتعلقة بمفهوم التطوع والمواطنة وعرض نماذج معايشة لمفهوم المواطنة وفهم العلاقة بين التطوع والمواطنة مع شرح مفهوم العمل الجماعي أهدافه والأساسيات وإدارة العمل الجماعى كذلك التدريب على فلسفة العمل التطوعي وأشكاله وحقوق وواجبات المتطوع مهارات التواصل في العمل التطوعي آلية جذب المتطوعين التفكير الموضوعي والإبداعي ودوائر التطوع تحقيق الذات والنمو بالدوافع الذاتية التعرف على الإيثار وتنميته لدي المتطوعين في إنجاز المهام التطوعية.



ومن المقرر أن يشهد بداية الاسبوع القادم دورة مماثلة سيت تخصيصها لتدريب عدد من الاخصائين الاجتماعيين بالدور المستهدفة من حملة كن متطوعا على منهجية التعامل مع المتطوعين من كل الفئات العمرية وتسكينهم في انشطة أسبوعية.