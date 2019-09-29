بورصة السعودية تصعد 0.14% خلال التعاملات الصباحية
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:02 م
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نيفين سمير
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إستهلت بورصة السعودية تعاملات اليوم الأحد ، أولي جلسات الأسبوع علي ارتفاع ، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.14% رابحا 11.13 نقطة ليصل إلى مستوى 8039.32 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.8% رابحا 29.61 نقطة ليصل إلى مستوى 3733.85 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 29 مليون سهم بقيمة 687 مليون ريال، وارتفعت أسهم 119 شركة، فيما تراجعت 39 شركة.
وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.18%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاعى تجزئة الأغذية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.43%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.48%.
وجاء سهم "بروج للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.78%، ثم سيرا بنسبة 5.45%، ثم مجموعة الحكير بنسبة 4.28%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.13% ثم حلوانى إخوان بنسبة 1.07%، ثم بترو رابغ بنسبة 1%.
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