وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج خط دفاع قوي لبلادهم (صور)

أعربت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرة، عن سعادتها بتكريم أسر وزراء الهجرة السابقين، قائلة "دا أقل واجب ممكن نقدمه للناس اللي خدمت البلد".





وأضافت "مكرم" خلال احتفالية العيد الرابع لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتكريم وزراء الهجرة السابقين بقاعة المؤتمرات بمدينة مصر، تكريم أسر الوزراء عرفانًا بما قدموه للبلاد خلال فت توليهم الوزارة، ومهم جدًا أن نسلط الضوء عليهم.





وتابعت "فخورين بما وصلت إليه الوزارة حتى الآن، من خلال الاستجابة الفورية لمطالب المصريين بالخارج، لخل مشاكلهم وتلبية احتياجتهم".





وأوضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تعتبر إنسانية لشعورها بغربة المصريين بالخارج والذي يمرون به بسبب الابتعاد عن وطنهم، منوهة بأن الأمن والأمان يعد بمثابة الضهر والسند لهم في الغربة.





وأكدت أن وزارة الهجرة ملفها يعتبر أمن قومي، والكثير بالخارج يحاولون ان ينقلوا اخبار سلبية عن دولتنا، موضحًا أن هناك غرفة بالوزارة للرد على كل هذه الشائعات، مشيرة إلى التحديات الكبيرة التي تواجها الدولة في الداخل والخارج.





وأشارت إلى الرعاية والتوعية للمصريين بالخارج من أولويات الوزارة، موضحًا بأن الحالات الفردية التي يتعرض لها المصري بالخارج سرعان ما تتحرك الوزارة اليها للعمل على حلها.





وأكدت أن المصريين بالخارج يعتبرون خط الدفاع الأول عن بلادهم، وظهر ذلك خلال استقبال الجالية المصرية للسيد رئيس الجمهورية خلال الفعاليات الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونوهت بدور المرأة المصرية في الانتخابات من خلال الإدلاء بأصواتهم داخل القنصليات.