انطلاق فعاليات حفل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتكريم وزرائها السابقين (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات حفل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتكريم وزراء الهجرة السابقين.





وبدأت فعاليات الحفل، بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم فيلم تسجيلي عن إنجازات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للأربع أعوام السابقة.





ويأتي احتفال وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج لمرور 4 أعوام على عودتها، ويعقب ذلك حضور ورشة عمل بالتعاون مع الجانب الفلبيني حول الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال قضايا الهجرة والعمالة المغتربة في الخارج.





وقامت الوزارة على مدار الأربع سنوات الماضية بالعديد من الإنجازات الخارجية والداخلية وحل مشكلات أبناء الجالية المصرية في الخارج والتواصل معهم والاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم.