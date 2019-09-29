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محافظ المنوفية يفتتح مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين (صور)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:02 م
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محافظ المنوفية يفتتح مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين (صور)
اللقاء
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أحمد الباهي
 
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افتتح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين بمدينة قويسنا، والتي تم تحويلها إلى النظام العسكري وفقاً لبروتكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بالعمل على تطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بمدارسها.

حضر الافتتاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام إدارة قويسنا التعليمية، والعميد أشرف علي والمستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث شهد المحافظ طابور الصباح وأدار حواراً مفتوحاً مع الطلاب، وحثهم بضرورة تنظيم الوقت والجد والاجتهاد ومراجعة دروسهم ومقرراتهم الدراسية لتحقيق أحلامهم والسير على نهج الزعماء والقادة التي أنجبتهم محافظة المنوفية في الانتماء وحب الوطن.

كما وجه محافظ المنوفية مدير المدرسة بالاهتمام بالإذاعة المدرسية وطابور الصباح لتوعية وتثقيف الطلاب ونشر ثقافة المحبة ونبذ العنف، وكذا التنسيق مع مجلس الأمناء لتوفير احتياجات المدرسة من وسائل تعليمية وغيرها ورفع كفاءتها تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، وذلك لتقديم خدمة متميزة لأبنائنا الطلاب.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية، بأن الهدف من تحويل المدرسة إلى مدرسة عسكرية تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الولاء والانتماء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح التي هي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
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