5 قطاعات تقود بورصة "دبي " للتراجع 0.41% بالتعاملات الصباحية

إستهل بورصة دبي جلسة اليوم ، الأحد أول جلسات الأسبوع علي تراجع ، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.41% خاسرا 11.58 نقطة ليصل إلى مستوى 2786.63 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 13مليون سهم محققة ما قيمته 11.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 319 صفقة لـ 28 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 17 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.13%، ثم قطاعى العقارات والاستثمار بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.44%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.61%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.63%.