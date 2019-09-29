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اسعار العملات امام الجنيه اليوم الأحد 29-9-2019

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
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اسعار العملات امام الجنيه اليوم الأحد 29-9-2019
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استقرت اسعار العملات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك اليوم الاحد 29-9-2019 زوننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار العملات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ،ارتفاعاً طفيفاً ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 17.72 للشراء، 17.92 جنيه للبيع.
                           
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.94 جنيه للشراء، و20.17 جنيه للبيع .                               

سعر الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.32 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 53.39 جنيه للشراء، 53.83 جنيه للبيع.

 
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