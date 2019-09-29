نشطاء مكسيكيون يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بالإجهاض الآمن والقانوني

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خرج نشطاء مكسيكيون إلى الشوارع في مدن كبيرة للمطالبة باجهاض آمن وقانوني والعديد منهم يرتدون عصابات خضراء أصبحت رمزا لحركة حقوق الاجهاض في أمريكا اللاتينية.



وتأتي الإحتجاجات في اليوم الدولي للإجهاض الآمن بعد موافقة ولاية أواكساكا المكسيكية يوم الأربعاء على مشروع قانون لإضفاء الشرعية على الإجهاض، مما يجعلها المنطقة الثانية فقط بعد مكسيكو سيتي التي تسمح بهذا الإجراء.



وأرسل الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" في وقت سابق من هذا الشهر مشروع قانون إلى الكونجرس الفيدرالي يمنح في حال الموافقة، عفوًا عن النساء اللائي يقضين عقوبة السجن بسبب ما يعتبر جريمة في جميع الولايات باستثناء أواكساكا والعاصمة.



وتهيمن حركة التجديد الوطني اليساري على الكونجرس رغم أن المشرعين من مختلف الأحزاب أشاروا إلى أنهم سيؤيدون مشروع القانون.



والمكسيك بلد يغلب عليه الطابع الكاثوليكي المحافظ والروماني وتجنب الرئيس نفسه اتخاذ موقف واضح.

وشرعت مكسيكو سيتي الإجهاض في عام 2007.



وخرج مئات الأشخاص إلى شوارع العاصمة، وكان بعضهم يستخدم الدخان الأخضر ويلوحون بلافتات.



وعرض التلفزيون المحلي أيضًا لقطات من الاحتجاجات في ولايات أغواسكالينتس وجاليسكو وأواكساكا وفيراكروز.



وكتبت "باتريشيا ميركادو" عضو مجلس الشيوخ عن حزب حركة المواطنين على تويتر: "عندما تقرر المرأة إجراء عملية إجهاض، فإنها تتخذ قرارًا حميمًا وعميقًا".



وأضافت، الأسباب كثيرة للغاية.



لطالما كان الموضوع مثيرًا للجدل، ولكن التزايد المستمر في الدعم من حركة حقوق الإجهاض قد أثار المزيد من النقاش في أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة.



وقدم مجلس النواب الأرجنتيني في وقت سابق من هذا العام مشروع قانون لإضفاء الشرعية على الإجهاض بعد أقل من عام من رفض مجلس الشيوخ تشريعات مماثلة.



وفي الوقت نفسه، يحتج النشطاء في السلفادور على قرار السعي للحصول على محاكمة ثالثة لامرأة متهمة بقتل ابنها الميت، وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا وتم تبرئتها في محاكمة أُجريت في أغسطس.

