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بكاء اللواء عبدالعزيز الفغم أثناء إلقاء قصيدة رثاء بصوته عن الملك عبدالله (فيديو)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
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بكاء اللواء عبدالعزيز الفغم أثناء إلقاء قصيدة رثاء بصوته عن الملك عبدالله (فيديو)
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أية حمروشي
 
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع صوت للراحل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي الذي قتل بأعيرة نارية على يد صديقه في جده وهو يرثي الملك عبدالله بعبرات حزينة ومؤلمة على فقده وبصوت باكي.

وعلق الكثيرين على إخلاصه وتفانيه في عمله وحبه لولاة الأمر حيث كان نموذج يفتخر به من أبناء المملكة العربية السعودية.

الحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبد العزيز
وذكرت الصحف السعودية بأن "الفغم التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ (1989ميلادي) وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي، مضيفة أنه عمل كحارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز ثم عمل حارسًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

نعي المقربين
وعقب انتشار نبأ وفاته، خيم الحزن على جميع من بالمملكة، ونعى بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد، الفغم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء ‫#عبدالعزيز_الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. وتابع: اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

تركي آل الشيخ
كما علق المستشار تركي آل الشيخ على نبأ وفاة اللواء الفغم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «الله يرحمك يابطل... عشرة سنين لم ارى منك إلا كل خير واخلاص... كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض... رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله... الحمدالله على قضاءه وقدره... غير مستوعب اني لن اراك بعد اليوم!».

حزن أهل المملكة
وفي السياق ذاته، دشن نشطاء موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" هاشتاج بأسم الفقيد، وغردوا فيه بإستغراب وإستهجان رحيل رجل مثل اللواء المخلص الذي يطلق عليه في السعودية بحارس الملوك، حيث كان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

ونعى الفقيد عدد من أقاربه وأصدقائه ومشاهير ومسؤولين وآلاف المواطنين عبر موقع تويتر، حيث جرى تداول صور الفقيد مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة، بحسب ما اطلع الدبور على موقع تويتر.

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المزيد عن: وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان قصيدة رثاء عبدالعزيز الفغم اللواء الفغم السعودية اليوم السعودية
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