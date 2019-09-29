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ارتفاع عدد القتلى في زلزال شرق اندونيسيا إلى 30.. ولا يزال الكثيرون في الملاجئ

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
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ارتفاع عدد القتلى في زلزال شرق اندونيسيا إلى 30.. ولا يزال الكثيرون في الملاجئ
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قالت الوكالة الوطنية لتخفيف الكوارث، اليوم الاحد، أن عدد قتلى زلزال قوي في اقليم مالوكو بشرق اندونيسيا ارتفع إلى 30 شخصًا ولا يزال مئات الالاف في ملاجئ الاجلاء.

وضرب زلزال قوته 6.5 درجة في وقت مبكر يوم الخميس، مما ألحق أضرارًا بمئات المنازل وعشرات المرافق العامة والبنية التحتية، بما في ذلك الجسر الرئيسي في مدينة أمبون.

وقال مسؤولون يوم الخميس: "أن عدد القتلى 20، وقُتل الكثيرون جراء سقوط الأنقاض.

وقال "أجوس ويبوو" المتحدث باسم BNBP في بيان اليوم الأحد: "أن أكثر من 150 شخصًا أصيبوا، وما زال هناك أكثر من 200.000 في الملاجئ.

وأولئك الذين دمرت منازلهم أقاموا الخيام كملاجئ بالقرب من المستشفيات أو ساحات المدارس.

وقد تم إجلاء الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المحيط إلى مناطق مرتفعة عقب الزلزال، خوفًا من حدوث تسونامي، على الرغم من استبعاد السلطات من احتمال حدوث موجة عملاقة.

وغالبًا ما تتعرض إندونيسيا، التي تقع على منطقة المحيط الهادئ النشطة في زلزال النار، لزلزال مدمرة وموجات تسونامية.

ومدينة بالو، الواقعة على جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، دمرها زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وموجة تسونامي قوية تسببت في سبتمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.
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