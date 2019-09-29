اسعار الحديد اليوم 29-9-2019.. الاستقرار مستمر بنهاية الشهر الجارى

أسعار الحديد اليوم الأحد

تواصل اسعار الحديد استقرارها في الاسواق المحلية اليوم الاحد 29-9-2019 وبذلك تكون اسعار الحديد وصلت الى نهاية شهر سبتمبر في حالة استقرار مستمر، وذلك على خلفية الازمة التى تشهدها مصانع الدرفلة خلال الفترة الحالية وجاءت الاسعار في الاسواق على النحو التالى:





اسعار مواد البناء اليوم في مصر

استقرت اسعار الحديد اليوم في الأسواق ما بين 11.000 : 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين، 11.200 : 11.800 جنيه، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.





كما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.





اسعار الحديد في المصانع اليوم

اسم الشركة المنتج اعلى سعر اقل سعر حديد عز عز 11900 جنيه 11880 جنيه حديد المصريين المصريين 11900 جنيه 11880 جنيه حديد بشاى بشاى 11800 جنيه 11800 جنيه الوطنية للطلب الوطنية 11850 جنيه 11830 جنيه حديد عطية عطيه 11850 جنيه 11800 جنيه حديد المراكبي المراكبي 11800 جنيه 11800 جنيه حديد الكومى الكومى 11750 جنيه 11740 جنيه حديد المعادى المعادى 11600 جنيه 11600 جنيه حديد بيانكو بيانكو 11550 جنيه 11500 جنيه حديد العشرى العشري 11550 جنيه 10150 جنيه حديد اكتوبر اكتوبر 11525 جنيه 10150 جنيه حديد الجارحى الجارحى 11525 جنيه 9750 جنيه حديد الوطنية الوطنية 10100 جنيه 9750 جنيه حديد اركو اركو 10100 جنيه 9750 جنيه حديد مصر ستيل مصر ستيل 9800 جنيه 11650 جنيه حديد الجيوشي الجيوشي 11650 جنيه 11650 جنيه





