آخر تطورات أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:38 ص
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الفجر الرياضي
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يترقب نادي الزمالك حضور فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى استاد برج العرب بالإسكندرية لإقامة مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
ووقعت أزمة كبيرة بين الزمالك وجينيراسيون
فوت لتمسك الأخير باللعب على استاد بتروسبورت بدعوى أن هذا هو الموعد الأول من
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ولا يجوز تغييره قبل اللقاء بـ24
ساعة.
وأجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" تعديلات على موعد وملعب
مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة
الأحد على استاد برج العرب، بدلاً من السبت على ملعب بتروسبورت مما دفع مسئولي
السنغال لرفض كل ذلك.
كان مباراة الذهاب بين الزمالك وجينراسيون فوت في السنغال قد انتهت بهزيمة
القلعة البيضاء 2-1.
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