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البورصة تربح 19.8 مليار جنيه بعد مرور نصفة ساعة من بدء جلسة التداول

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:42 ص
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البورصة تربح 19.8 مليار جنيه بعد مرور نصفة ساعة من بدء جلسة التداول
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات وسط حالة من الإستقرار والأمان  والتفاؤل المسيطرة علي نفسية المستثمرين ، بالتزامن مع توقف 30% من الأسهم المصرية لصعودها نسبة 5% 

وربح  رأس المال السوقى بقيمة 19.8 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 715.3 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول.


وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 14344 نقطة، وتابعه في الصعود مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.03% ليصل إلى مستوى 2007 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 17283 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 513 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 1378 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الخميس 29-9-2019

ختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الخميس الماضي، أخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات،بعد استحواذ التجارى الدولى علي النسبة الاكبر من المكاسب و الذى انعكس مؤخرا على معظم القياديات ، مع حالة من الترقب والأنتظار لإجتماع لجنة السياسات النقدية لتحديد قيمة الفائدة من قبل البنك المركزي والذي توقع بعض الخبراء  التخفيض ب 50 - 100 نقطة اساس  ، وربح رأس المال السوقي نحو 7.3 مليار جنيه ليغلق عند 695.7 مليار جنيه 


 مؤشرات البورصة المصرية 

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 01.93% ليصل إلى مستوى 13,857.12  نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 499.8 نقطة ، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1,339.5  نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

سجلت قيمة التداول  اليوم نحو 940,4 مليون جنيه ،  من خلال التداول علي 257.9 مليون سهم عبر تنفيذ 25.2 الف عملية بيع وشراء ، حيث تم التداول علي 166 شركة إرتفع منهم 102شركة وإنخفض 27 شركة وإستقرت نحو 37 شركة .


تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

واتجهت تعاملات المستثمرين  العرب والأجانب للشراء بصافي 143.1   مليون جنيه و12 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريون للبيع بصافي 143,12 مليون جنيه.

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