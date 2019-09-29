مقتل 30 شخصا وإصابة 156 آخرين إثر زلزال قوي ضرب إندونيسيا

لقى ما لا يقل عن 30 شخصًا مصرعهم، بينما أُصيب 156 آخرون بسبب الزلزال القوي الذي وقع مؤخرًا قبالة ساحل جزيرة سيرام الشرقية في إندونيسيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن الوكالة الوطنية الإندونيسية لمكافحة الكوارث.





وحسب التقارير، تم اكتشاف زلزال شديد بلغت قوته 6.5 درجة على بعد ثمانية كيلومترات (4.9 ميل) إلى الجنوب الشرقي من مستوطنة كيراتو، الواقعة جنوب جزيرة سيرام، في الساعة 23:46 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.





وتم تسجيل الزلزال على عمق 29.9 كم. أشارت التقارير الإعلامية السابقة إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين جراء الزلزال.





وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن نحو 25 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم بحثًا عن الملاجئ.





وأضافت وسائل الإعلام، أن أعمال الإغاثة في حالات الطوارئ مستمرة مع فرقة عمل سريعة الاستجابة تساعد إدارة مقاطعة مالوكو في جهود الإغاثة.





جدير بالذكر، أن مسؤولين وشهود قالوا، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، يوم الخميس، من جراء زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، هز إقليم مالوكو شرقي إندونيسيا، وألحق أضرارا ببعض الأبنية ودفع سكانا للفرار إلى المرتفعات.





وحسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز"، أوضح مسؤولون بإدارة مكافحة الكوارث إن الهزة وقعت في الصباح الباكر يوم الخميس وأيقظت السكان في عدة مناطق منها مدينة أمبون عاصمة الإقليم الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من مركز الزلزال، لكن الجيولوجيين استبعدوا حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي).





وقال أنجوس ويبوو المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث للصحفيين في جاكرتا إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في مالوكو بسبب سقوط أنقاض، وأصيب أربعة بجروح. وأضاف أن عدد الضحايا قد يزيد.





وفي سياق منفصل، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6,5 درجات ضرب الخميس قبالة أرخبيل الملوك في شرق إندونيسيا، لكن لم يتم إصدار تحذير من حصول تسونامي.





في التفاصيل، ضرب الزلزال الذي تم تحديد مركزه على بعد 37 كيلومترا شمال شرق جزيرة أمبون في الساعة 8,46 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 29 كيلومترا، وفق هيئة المسح الجيولوجي.





فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة في المنطقة التي تعرضت سابقا لزلازل كبيرة.





المنزل يهتز

وقال مراسل لفرانس برس في أمبون "كنت نائما مع عائلتي عندما شعرت فجأة بأن المنزل يهتز".





كما أضاف "الزلزال كان حقا قويا. هربنا من منزلنا وكذلك جيراننا، الجميع كانوا مذعورين".





يذكر أن إندونيسيا تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.





وفي العام الماضي، أدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجات، وتبعه تسونامي، في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.



