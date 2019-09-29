لماذا يصبح بعض الناس الخجولين أكثر اجتماعية على الإنترنت؟

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هل انت خجول في الحياة الحقيقية ولكن ليس كثيرا على الإنترنت؟

شخصيتك على الغنترنت عكس شخصية الحياة الحقيقية؟



كانت صديقتي تتحادث مع رجل تعرفت عليه عبر الإنترنت بانتظام كل ليلة لأكثر من ستة أشهر. أخبرتني أنهم دائما لديهم الكثير من الموضوعات للتحدث عنها. لقد اعتقدت أنه كان ظريفا ولبقا، وبعد ستة أشهر من الدردشة، أخبرها انه يحبها، وقرروا مقابلة بعضهما البعض في الحقيقة. بعد اللقاء، اخبرتني صديقتي أنها يمكن أن تقسم أن الشخص الذي قابلته ليس هو نفسه الشخص الذي تتحدث معه كل ليلة.



قالت إنها التقت بشخص هادئ قليل الكلام وأن لقائهما لم يكن أكثر من ساعة ونصف من الصمت والحرج. ما هي حقيقة شخصية هذا الرجل؟ هل هو الشاب ذو الشخصية الجذابة الذي تحدثت معه عبر الإنترنت أو الشاب الخجول المتحفظ الذي التقيه في الحياة الحقيقية؟



يمكن لبعض الأشخاص الخجولين قول أشياء في الفضاء الإلكتروني لا يمكنهم قولها في العالم وجهًا لوجه. فهم يشعرون بالراحة والتعبير عن أنفسهم بشكل أكثر انفتاحًا.



قال الباحثون إن الاتصال عبر الإنترنت له تأثير عليك. يجعلك تشعر بالحرية والعفوية، والتحدث بشكل طبيعي، وتبادل الأشياء الشخصية عن نفسك، وكشف العواطف والرغبات السرية. يجب عليك الآن أن تتساءل كيف يدمر الفضاء الإلكتروني كل الحواجز النفسية التي تجعلك خجولًا في الحياة الواقعية.



• حيلة الدردشة على الإنترنت

1- يمكنك أن تكون مجهولا: يمكنك الاختباء وراء اسم مزيف. يمكنك أن تكون من تريد أن تكون أو من تعتقد أنه يجب أن تكون وليس من أنت حقًا. بهذه الطريقة يمكنك أن تقول ما تريد دون خوف من أن يتم الحكم عليك.

2- التخفي: الكثير من الناس يفتقرون إلى الثقة لأنهم يعتقدون أنهم ليسوا جذابين. في عالم الإنترنت، لا داعي للقلق بشأن الشكل أو الصوت. لا يمكن رؤية رد فعل الناس على مظهرك البدني الذي لا يشجعك في بعض الأحيان في الحياة الواقعية، لكنه يختفي عند التحدث عبر الإنترنت. أيضًا، لا يمكنك رؤية تعبير بالملل أو عبوس أو أي علامات على عدم مبالاة الشخص الذي تتحدث إليه.

3- الانفصال عن الواقع: اقترح الباحثون أن بعض الناس يرون أن حياتهم على الإنترنت هي نوع من أنواع اللعب ذات قواعد لا تنطبق على الحياة الحقيقية. مشاعر العار والذنب ليست جزءًا من هذه اللعبة. لهذا السبب يمكنهم قول ما يريدون عبر الإنترنت دون الشعور بالمسؤولية عن كلماتهم.

4- كل شيء في رأسك: اكتشف علماء النفس أنه عندما تقرأ رسالة شخص آخر، فإنك تعتقد أنه صوت داخل رأسك. هذا له تأثير علي تواصلك بالشخص الذي تتحدث معه وزيادة العلاقة الحميمة.



قد تعتقد أن "ذاتك الحقيقية" هي التي تظهر فقط على الإنترنت وأنه بسبب خجلك من المستحيل أن تكون مضحكا وساحرا في الحياة الحقيقية كما كنت على الإنترنت. إذا كنت تعتقد ذلك، فإن دراسة 2011 التي أجرتها جامعة تكساس في قسم علم النفس في أوستن لديها أخبار سارة لك.



سلوكك الواقعي الخجول وسلوكك المنفتح عبر الإنترنت هما وجهان لنفسك الحقيقية. إنها جوانب مختلفة من شخصيتك تظهر في مواقف مختلفة. من أجل الاستفادة من شخصيتك الجذابة عبر الإنترنت، كل ما عليك فعله هو ربط نفسك المتكلمة عبر الانترنت بنفسك الخجولة.





• إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لربط عالمك الافتراضي بحياتك الحقيقية.



1) أخبر أصدقائك عبر الإنترنت عن حياتك الواقعية.

2) أخبر أصدقائك الواقعيين عن حياتك على الإنترنت.

3) حاول التعرف على أصدقائك عبر الإنترنت شخصيًا.

4) قابل أصدقاءك الواقعيين باصدقائك عبر الإنترنت.

5) استخدام سلوكك عبر الإنترنت في الواقع.

6) استخدم سلوكك الواقعي عبر الإنترنت.

