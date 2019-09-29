اللحظات الأخيرة في حياة عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

يُعتبر اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، من أكثر الحرس الجاديين، حيث كان والده حارسًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وحصل على لقب أفضل حارس شخصي في العالم، لكنه استشهد في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، إثر نيران أطلقها صديقه خلال يارة لمنزل صديقه في جده





وترصد "الفجر "، كواليس الساعات الأخيرة في حياة اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان بن عبد العزيز.





زيارة صديقه

البداية، حينما زار اللواء عبد العزيز الفغم الحرس الملكي، صديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الحرس الملكي، حسبما كشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة.





إطلاق النيران

وأضاف المتحدث، أن إطلاق النار "أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره".





استشهاد عبدالعزيز الفغم

واردف: "أسفر ذلك عن، مقتل الجاني على يد قوات الأمن، استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني، إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة، والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية".





نعيه

وبرز مقتله عبر موقع التدوين العالمي "تويتر"، حيث يقول بداح بن طلال الفغم، "رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما (غدرًا) وذلك مساء يوم امس السبت، الحمدلله، رجل تشرف بخدمة وطنه وملوكه عن قرب والشرف لنا جميعا بعد ذلك".





وتابع عضوان الأحمر، عبر "تويتر"، "فاجعة بلا موعد، ولا سابق إنذار، رحم الله الشهم الخلوق عبدالعزيز الفغم، أحسن الله عزاءنا جميعًا فيه".





وأوضح عبد الله ضحوى العنزي، أن "عبد العزيز الفغم، أدّى الأمانه وصان العهد، مات مُخلصًا لدينه ومليكه ووطنه، رحمك الله يا درع الملوك".





وكان اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي





تخرج من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قِبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكي ولقد عمل والد اللواء أيضًا مرافقًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا ولقد حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبَل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 في عهد الملك سلمان.





وكشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة، أن الفغم قتل برصاص صديقه أثناء زيارة لصديقه في منزله في جدة.