"صدى البلد 2" تعرض حصريًا مباراة الزمالك والجزيرة فى نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة

تعرض قناة "صدى البلد 2" مباراة نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة موسم 2018/2019 بين الزمالك بطل الدوري والجزيرة بطل الكأس، والتي تقام غدًا الاثنين الساعة السادسة مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا من ملعب اللقاء، يقدمه مدحت السيد، فيما يحلل المباراة الثنائي هشام شعبان لاعب الزمالك السابق، شريف سليمان لاعب الجزيرة السابق.

ويعلق على أحداث مباراة نهائي سوبر السلة علاء متولي ويشاركه التحليل أثناء التعليق أيمن صدقي رئيس منطقة الاسكندرية لكرة السلة.

يذكر أن الزمالك فاز بالدوري على حساب الجزيرة في الدور النهائي بينما فاز الجزيرة بالكأس على حساب النادي الأهلي.

وكانت شبكة قنوات صدى البلد حصلت على حقوق البث المباشر لمباريات دوري السلة في الموسم الجديد حصريا على شاشة «صدى البلد 2» .

يمكنك مشاهدة قناة "صدى البلد 2" على تردد: رأسى 12167.