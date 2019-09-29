الفيديو الذي يمنح رينيه فايلر الفوز على الإنتاج

بدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تجهيز شرائط فيديو لفريق الإنتاج الحربي، لمنحها إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر في إطار التحضير للمباراة التي ستجمع بينهما الأربعاء المقبل.





ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لدراسة فريق الإنتاج الحربي والوقوف على نقاط القوة والضعف.





ويبدأ الأهلي مساء غدٍ الاثنين الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد الفوز أمس على نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بنتيجة 4-0 ليتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بمجموع 6-0 في لقاء الذهاب والإياب.





وجاء قرار لاسارتي بمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات خوفًا عليهم من الإجهاد ولتكون فرصة لالتقاط الأنفاس قبل العودة للاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي.





واستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز الذي يحمل لقبها في أخر 4 مواسم بالفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في المباراة التي جرت يوم الاثنين الماضي على ستاد برج العرب بالإسكندرية.





الأهلي يفتح ملفات الكبار





قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي فتح ملفات اللاعبين الكبار الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم لحسم كل الأمور معهم سواء بالتجديد لبعضهم أو الاستغناء عن آخرين.





وطلبت لجنة الكرة من رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تحديد ملاحظاته عن الفترة الماضية ومن يستحق الاستمرار من عدمه.





الأهلي يبتعد عن الترجي ويترقب وقوعه مع الزمالك أو صن داونز في مجموعة واحدة





صعد النادي الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بأربعة أهداف نظيفة في إياب دور الـ32.





ووفقًا لتصنيف الأندية في دور المجموعات فإن الأهلي سيتجنب مواجهة الترجي التونسي لأنهما من التصنيف الأول





قد يقع الزمالك أو صن داونز الجنوب إفريقي في مجموعة الأهلي لأن الفريقين سيكون في المستى الثاني حال تأهل مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي أو النجم الساحلي التونسي.





وتنص لوائح بطولة دوري أبطال إفريقيا في النظام الجديد تنص على عدم ابتعاد أصحاب نفس البلد بمجموعة واحدة، وهو ما يشير إلى أن الأهلي والزمالك قد يقعان في مجموعة واحدة.