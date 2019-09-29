براهمز شويتي يحصد جائزة طباخ لبنان في مهرجان الطبخ الدولي ببيروت

عبر الشيف والإعلامي براهمز شويتي، عن سعادته البالغة بحصوله جائزة "طباخ لبنان"، وهو المهرجان الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، وحمل اسم "مهرجان الطبخ الدولي".

وقال براهمز في تصريحات له اليوم السبت، أن الجائزة بمثابة دافعة للأمام من أجل تقديم الأفضل، مشيرا الي انه خلال الفترة المقبلة سوف يجهز لبرنامجه الجديد "المطبخ" والذي سيكشف من خلاله أسرار كبيرة عن الأكلات اللبنانية والصينية مؤكدا أنه لن يكتفي بالاكلات العربية فقط بل سيتحدث عن الإيطالية أبضا واكلات العديد من الدول.

يذكر أن الشيف والاعلامي براهمز شويتي، قد شارك في تعليم العديد من الشباب فن الطبخ بينما اشتهر في لبنان باسم daddy foody بعدما حقق شهرة كبيرة من خلال أكلاته المختلفة التي قام بنشرها علي الانستجرام الشخصي به.





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بعد عرض "عروس بيروت".. هل نجحت الدراما العربية في الإقتباس من أعمال أجنبية؟

اتجهت الدراما العربية في الآونة الأخيرة، إلى الإقتباس من عدة أعمال أجنبية، وهذا لا يعني أن الأعمال المُقتبسة لم تحظى بمُشاهدات من قِبل الجمهور، بل ينتظر الجمهور عرض هذه الأعمال بتشوق وذلك ليقارنها بالعمل الأصلي، حيث بدأ البعض من المخرجين والمؤلفين في الإستسهال والإقتباس دون إضافة أي شيء جديد إلى السيناريو أو خلق شخصيات جديدة في المسلسل، فمن الممكن أن يؤدي الإقتباس إلى فشل العمل بأكمله، ولكن البعض من الأعمال المُقتبسة نجحت نجاحًا كبيرًا وذلك بشهادة عدد كبير من الجمهور والنقاد، سوف نرصد في التقرير التالي المسلسلات المصرية والعربية المُقتبسة من أعمال أجنبية.

"عروس بيروت"

من أحدث المسلسلات العربية المقتبسة من عمل تركي وهو "عروس أسطنبول" الذي عُرض عام 2017 وكان من بطولة النجم التركي أوزجان دنيز والنجمة أصلي إنفر، فبعد مرور أكثر من أسبوعين على عرض المسلسل اللبناني "عروس بيروت" ومازال الجمهور يرصد أوجه التشابه والإختلاف بينه وبين النسخة التركية "عروس أسطنبول"، ولكن أستطاعت النسخة العربية أن تحقق رجع صدى إيجابي من قِبل الجمهور.

حيث تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي درامي حول شاب يدعى فارس يلتقي بفتاة تدعى ثريا بملهى ليلي في بيروت، حيث تعمل فيه مطربة وعازفة، وسرعان ما تنشأ بينهم قصة حب قوية تُكلل بالزواج، ويأخذها لتعيش معه بمدينة جبيل، وتحاول ثريا جاهدة في كسب عواطف حماتها التي تتعامل معها بحِدة شديدة وتسعى إلى إدارة القصر بقواعدها الخاصة، وتستمر الأحداث في التصاعد.

مسلسل "عروس بيروت" من بطولة: ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، فارس ياغي، مرام علي، من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج إيمرة كاباكوساك.

"جراند أوتيل"

من أبرز الأعمال المصرية المقتبسة من فورمات مسلسل إسباني والذي يحمل أسم " Grand otel"، حيث عُرض مسلسل جراند أوتيل في السباق الرمضاني لعام 2016، وقام المؤلف تامر حبيب بتغيير في بعض الأحداث والشخصيات حتى لا يكون متقبس تفصيليًا من النسخة الإسبانية، وكانت أحداثه تدور في الخمسينيات من القرن الماضي، حول علي الذي يبدأ في البحث وراء اختفاء شقيقته المريب، التي كانت تعمل خادمة في أحد الفنادق الكبرى بأسوان، ثم يتفاجئ بقتلها ويستمر طوال المسلسل في البحث عن قاتلها للإنتقام منه.

جدير بالذكر أن المسلسل حقق رجع صدى إيجابي رائع أثناء عرضه، وأستطاع أن يحصد مشاهدات كثيرة وصلت إلى ما يقرب 7 مليون مُشاهدة، بالإضافة إلى إشادة العديد من الجمهور والنقاد به.

مسلسل "جراند أوتيل" من بطولة: عمرو يوسف، أمينة خليل، انوشكا، أحمد داوود، دينا الشربيني، سوسن بدر، محمد مموح، ندى موسى، مي الغيطي، آية سماحة، من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير.

"طلعت روحي"

أستطاع مسلسل "طلعت روحي" أن ينال إعجاب عدد كبير من الجمهور والنقاد، وهو مقتبس من المسلسل الأجنبي الشهير Drop" Dead Diva"، وينتمي لنوعية المسلسلات ال 45 حلقة، حيث كانت أحداثه تدور حول فتاة تدعى داليدا تطمح في أن تكون عارضة أزياء مشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، فتجد نفسها قبالة بوابة السماء حيث تقابل الموظف المسؤول عنها ويخبرها بأنها أنانية رغم طيبتها وجمالها فلا يمكنها دخول الجنة، لذا يتوجب عليها العودة للأرض وإصلاح شخصيتها، ولكنها تعود إلى الأرض بجسد آخر وهو جسد عليا وعليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.

مسلسل "طلعت روحي" من بطولة: إنجي وجدان، نيقولا معوض، سلمى أبو ضيف، ميار الغيطي، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، تامر فرج، من تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، وإخراج رامي رزق الله.