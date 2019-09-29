التفاصيل الكاملة لمقتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

يوم خيم فيه الحزن بالمملكة السعودية، حينما استيقظت على نبأ مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، أالحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو أحد الأسخاص الأوفياء للملك سلمان وعائلته حتى أنه حصل على لقب "حارس الملوك".





قتل بسلاح ناري

وتعود تفاصيل الواقعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، إلى أنه في مساء يوم السبت الموافق 29/ 1/ 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.





مواصلة التحقيقات في القضية

ومن جانبه ذكر المتحدث الإعلامي باسم الشرطة، في بيان له:"عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل, كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة"، موضحا أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في القضية".





الحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبد العزيز

وذكرت صحيفة:"سبق"، أن "الفغم التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ (1989ميلادي) وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي، مضيفة أنه عمل كحارساً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز ثم عمل حارساً للملك سلمان بن عبدالعزيز.





نعي المقربين

وعقب انتشار نبأ وفاته، خيم الحزن على جميع من بالمملكة، ونعى بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد، الفغم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء ‫#عبدالعزيز_الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. وتابع : اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك ، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.





تركي آل الشيخ

كما علق المستشار تركي آل الشيخ على نبأ وفاة اللواء الفغم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «الله يرحمك يابطل ... عشرة سنين لم ارى منك إلا كل خير واخلاص ... كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض ... رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله ... الحمدالله على قضاءه وقدره ... غير مستوعب اني لن اراك بعد اليوم!».





حزن أهل المملكة

وفي السياق ذاته، دشن نشطاء موقع التواصل الأجتماعي "تويتر" هاشتاج بأسم الفقيد، وغردوا فيه بإستغراب و إستهجان رحيل رجل مثل اللواء المخلص الذي يطلق عليه في السعودية بحارس الملوك، حيث كان الراحل اللواء الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.





ونعى الفقيد عدد من أقاربه وأصدقائه و مشاهير ومسؤولين وآلاف المواطنين عبر موقع تويتر، حيث جرى تداول صور الفقيد مع عبارات النعي وأبيات الرثاء والدعوات له بالرحمة والمغفرة، بحسب ما اطلع الدبور على موقع تويتر.



