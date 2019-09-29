تفاصيل مثيرة عن حياة الحارس الشخصي للملك سلمان

أعلنت شرطة مكة في بيان الأحد تفاصيل مقتل حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

تفاعل الشعب السعودي

تفاعل الشعب السعودي منذ ساعات الصباح الأولى اليوم مع مقتل اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم رحمه الله على يدي أحد أصدقائه بعد خلاف شخصي بينهما.

وتحت وسم #عبدالعزيز_الفغم غرد العديد من المواطنين السعوديين بالترحم على "الفغم" وطلب المغفرة له داعين أن يجعل الله الجنة داره وقراره , وقد اتفق المغردين على أن اللواء "الفغم" خدم وطنه بكل إخلاص وتفاني , وزاد حبه بين الناس بسبب إخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز , ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له , ولعل هذا الجانب هو الذي زاد من شعبية اللواء الفغم , فكان الوسم قد وصل للمقدمة في توتير "ترند" بدقائق معدودة من انتشار خبر وفاته رحمه الله .

شعبية اللواء عبد العزيز

وحظي اللواء عبد العزيز بشعبية كبيرة نظرا لارتباطه بالملك سلمان، وظهوره معه في عدد من المناسبات، إضافة إلى كفاءته المشهود بها من الجميع وإخلاصه في عمله، كما كان حارسا للملك عبد الله رحمه الله.

وفاة والده

وحين كان اللواء عبد العزيز شابا، توفى والده بداح بن عبد الله بن هايف الفغم والذي كان مرافقا شخصيا للملك عبد الله، وكان يلازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاماً.

ومن بعد ذلك، حمل عبد العزيز الفغم راية أبيه، حيث تمكن من اثبات التفوق واتقان العديد من المهارات المتنوعة مما ساعد على توليه منصب لواء خاص من قبل الحرس الوطني.

إعجاب الكثيرين به

وحصل على إعجاب الكثير من الأشخاص حول العالم، فيعتبر الحارس الشخصي الأول الذي تمكن من الحصول على جماهيرية كبيرة.

كما عُرف بإخلاصه وحبه للملك عبد الله بن عبد العزيز حتى أنه كان يحاول أن يأخذ عباءة الملك عبد الله ليحتفظ بها بعد دفنه، ودفعه هذا الإخلاص ليكون حارسا شخصيا للملك سلمان بن عبد العزيز.

مسيرته الناجحة

وعن مسيرته الدراسية فقد تخرج عبد العزيز من الكلية العسكرية للملك خالد بعد أن استطاع أن يحقق بها تفوق غير مسبوق، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطني السعودي في وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة في الحرس الملكي.

بدأ بعدها عمل عبد العزيز الفغم كضابط ارتباط في مواكب الملك، كما رافق الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل وفاته لمدة وصلت إلى عشر سنوات.

وقت الصلاة عليه

ومن المقرر أن يصلى على المغفور له اليوم الأحد في الحرم المكي، بحسب ما أعلن ابن أخيه «بداح بن طلال الفغم».