فريق شمعة وملاحة للفنون والدراما يحتفل بالعرض الأول لـ"أرض الأحلام" على مسرح الهوسابير

على مسرح الهوسابير العريق بوسط القاهرة يحتفل فريق شمعة وملاحة للفنون والدراما بالعرض الأول لتجربته المسرحية السابعة "أرض الأحلام"، أيام الخميس والجمعة 10 و11 أكتوبر في تمام الثامنة مساءً.

مسرحية " أرض الأحلام " من تأليف الكاتب المسرحي الكبير ناجى عبد الله، وقصة و إخراج مايكل تادرس قائد ومؤسس الفريق الذى قال حول التجربة: "سعيد جداً بتقديم تلك التجربة رغم الإجهاد والتحضير الطويل والتفاصيل الكثيرة في إدارة ذلك العدد من الممثلين الموهوبين وكذلك تقنياً مع الفنانين خلف الكواليس؛ فهناك فريق عمل مسرحي وفريق عمل سينمائي تتضافر جهودهم للخروج بتجربة مشاهدة مغايرة عن المألوف والتقليدي.

فقد كان يشغلني كثيراً أن مشاهد المسرح رؤيته محدودة دائماً بموقع و ترتيب كرسيه بمنظور ثابت لا يتغير ... في مسرحية " أرض الأحلام " الكرسي ثابت و لكن المنظور غير محدود، ففي زمن أصبحنا فيه أسرى للشاشات مختلفة الأحجام ساد التلقي و التسليم على البحث و الإجتهاد ، فأصبح الوعي مغلوطاً و مرهوناً فقط بما نتلقى.

وتابع: "في زمن الأصنام الجديدة؛ السوشيال ميديا والتسريبات وبرامج التنصت و الـ "سكرين شوت " ساد التجمل والتصنع على البساطة والتلقائية فنسجنا بأنفسنا شباك إصطيادنا".

وأضاف: "أصبحنا نهتم كيف يرونا لا كيف نحن، فلا بأس أن يرانا الخالق، المهم ألا ترصدنا عدسات أو ميكروفونات المخلوق، و رغم عمق و فلسفة الموضوع، إلا أن الطرح كان خفيفاً كوميدياً شيقاً ممتعاً جريئاً كاشفاً.

فى "أرض الأحلام" يستمر الفريق في تنويعاته على مبادئه و أهدافه الرئيسية "قبول الآخر، الحرية، إعمال العقل.. أنت بداية أي تغيير حقيقي".

حلم " أرض الأحلام تمثيل "مارينا إسكندر، مريم منسي، آية ترزاكي، نعمة عدلي، مريم طلعت، ماريان رأفت، ميران عبد الخالق، أيمن سمير، رفيق ملك (رينجش )، مصطفي كريم، فيلو طارق، بالى ممدوح، أحمد عبد الصبور، ديفيد رسمي، مايكل تادرس، فيليب سامي، محمد سمارتي، أحمد عنتبلي، فيديو بلاي باك محمد سمارتي، إدارة مسرحية كريم إمام، علاقات عامة وتسويق شروق قمر، إضاءة رينا ماهر، مساعد مخرج جوفانا بشري.

المسرحية من تأليف وصياغة الكاتب الكبير ناجى عبد الله، قصة وإخراج مايكل تادرس.