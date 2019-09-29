باحث: جماعة الإخوان بمثابة مافيا مغلقة

وأشار "فاروق"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك أكثر مصدر لتمويل جماعة الإخوان بداية من الاشتراكات، حيث أن كل عضو يدفع من 7 إلى 10% من دخله الشهري، ورجال الأعمال المنتمين للإخوان يضخون أموال ضخمة للجماعة.





وأوضح أنه وفقا لدراسة قدمت في 2014 موثقة للدكتور عبد الخالق فاروق، تبين أن حجم الاشتراكات داخل مصر للأعضاء قدر بنحو 200 مليون جنيه، بينما قدرت حجم الاشتركات بالعملة المصرية داخل المنطقة العربية نحو 250 مليون جنيه، وحجم الاشتراكات بالعملة المصرية داخل أوروبا 800 مليون جنيه.





ونوه بأن هناك جزء من عناصر الجماعة لم يكونوا يسددوا الاشتراكات، بل كان يتم الانفاق عليهم، مضيفا أن جماعة الإخوان تضع في اعتبارها استقطاب الميسوريين، والطبقات الثرية، حيث كنوا يركزون نشاطهم في منطقتي مصر الاجديدة ومدينة نصر كون أن سكن تلك المناطق يمثلون طبقات اجتماعية قادرة على دعم الجماعة ماديا.





وأضاف أن الإخوان يستهدفون في الطبقات االمتوسطة من خلال العوز والاحتياج، حيث أنهم ينشأون مشروعات للأرامل، والأيتام، حيث أن الظاهر من المشروعات خدمة اجتماعية، ولكن الهدف الحقيقي أنهم يستخدمونهم فيما بعد في الانتخابات وما شابه ذلك.

قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الحركات الإرهابية، إن الجماعات المتطرفة وفي مقدمتها تنظيم الإخوان هي تنظيمات سرية في المقام الأول، وأي تنظيم سري هو بمثابة مافيا مغلقة، وصعب تتبع المصادر المالية به.