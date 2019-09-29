بعد وفاته.. هاشتاج "عبد العزيز الفغم" الاول في السعودية والعالم

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أثار حادث مقتل الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، اللواء عبد العزيز الفغم، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث تصدرت هاشتاج "عبدالعزيز الفغم" الأكثر تداولا في السعودية والعالم.



ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات كثيرة بعنوان "الفغم في ذمة الله"، و"حارس الملك"، و"خادم الحرمين الشريفين"، بعد انتشار خبر وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودوَّن خلاله المغرِّدون اعتزازهم بهذا البطل الذي نذر نفسه لخدمة "الملوك".



وعبر المغردون من خلال الهاشتاجات عن حزنهم العميق وتأثرهم من خبر وفاة اللواء الفغم غدرا على يد أحد أصدقائه، حيث كتب "طاروق": "أنها فاجعة وطن".



وعلق سلطان: "العظماء لا يموتون إلا غدرا"، فيما قال محمد السلمي: "رحم الله اللواء الفغم وتجاوز عنه، نعم الرجل عرفناك".



كانت وزارة الداخلية السعودية كشفت عن قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان.



وأكدت الداخلية أن القاتل سعودي الجنسية ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي.



واعلنت شرطة مكة في بيان الأحد تفاصيل، مقتل حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.





وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان نقلته وكالة "واس":" إنه في مساء يوم السبت الموافق 29 1 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ في محافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري، وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".



وتابع موضحًا:" وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره."





إلى ذلك، جاء في البيان بأن الحادث أسفر عن:



1 - مقتل الجاني على يد قوات الأمن.



2 - استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني.



3 - إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.



إلى ذلك، ختم البيان بأن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.







من هو اللواء عبدالعزيز الفغم



اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري كان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي







وقد عمل اللواء الفغم حارسًا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم اختاره الملك سلمان حارسًا شخصيًّا له، لمهاراته الاحترافية المتميزة، إضافة إلى السرعة في البديهة وحسن التصرف.







وحاز الفقيد لقب أفضل حارس شخصي في العالم من منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017.







عن حياته



تخرج من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قِبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكي ولقد عمل والد اللواء أيضا مرافقًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا ولقد حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبَل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 في عهد الملك سلمان.







وفاته



توفي اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.







وفور تداول خبر الوفاة، تسابق مقربون من اللواء الفغم، ومغردون على مواقع التواصل في نعي الفقيد، وذكر مآثره ومواقفه المشهودة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واصفين إياه بالحارس المخلص الأمين.