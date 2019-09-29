وفاة حفيد مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ بعد 10 أيام من ولادته

توفي حفيد مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ، كاي لوف، بعد عشرة أيام من ولادته، وفقًا لتصريح ابن سنوب وأب الطفل كوردي برودوس البالغ من العمر 25 عامًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توفي الطفل في 25 سبتمبر الجاري بعد 10 أيام فقط من ولادته، وأعلن كوردي عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي عبر شريط فيديو عن ابنه الذي الذي كان يلتف داخل بطانية في المستشفى.

وقال في المنشور: "شكرا لكم على كل التعازي أعتقد أننا فاتنا أكبر درس. لقد فعل ابني كل ما يحتاجه في الأيام العشرة هنا على الأرض.لقد مات بين ذراعي وطاقته ستبقى معي إلى الأب".

وفي وقت سابق تعرض المغني الأمريكي سنوب دوغ لانتقادات بسبب تصوير أغنيته الجديدة التي تضمنت مشهدا يشهر فيه سلاحا غير حقيقي في وجه شخصية تجسد دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.