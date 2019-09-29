آخر ظهور للحارس الشخصي للملك سلمان قبل وفاته (فيديو)

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تداول المغردون عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على نطاق واسع، مقطع فيديو للواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي وافته المنية مساء أمس السبت.



ويظهر في المقطع، الذي التقطه أحد المارة، "الفغم" يمارس رياضة المشي بكورنيش جدة؛ وذلك قبل وفاته بأيام قليلة.

وعبر وسم #عبدالعزيز الفغم الذي ضج بأكثر من 800 ألف تغريدة، قدّم آلاف المغردين والمغردات تعازيهم في وفاة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين؛ فيما تداول أخرون صور ومقاطع فيديو للفقيد في مناسبات مختلفة؛ مُشيدين بما قدّمه للوطن من خدمات جليلة.



وأعلنت عائلة اللواء، أن الصلاة ستُقام عليه في الحرم المكي اليوم مع صلاة العشاء؛ فيما تستقبل المعزين يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرًا في منزل العائلة.



وكشفت وزارة الداخلية السعودية عن قاتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان.



وأكدت الداخلية أن القاتل سعودي الجنسية ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي.



واعلنت شرطة مكة في بيان الأحد تفاصيل، مقتل حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.



وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان نقلته وكالة "واس":" إنه في مساء يوم السبت الموافق 29 1 1441هـ وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ في محافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبدالعزيز الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري، وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".





وتابع موضحًا:" وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره."





إلى ذلك، جاء في البيان بأن الحادث أسفر عن:



1 - مقتل الجاني على يد قوات الأمن.



2 - استشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء اصابته من رصاص الجاني.



3 - إصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.



إلى ذلك، ختم البيان بأن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية.





من هو اللواء عبدالعزيز الفغم



اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري كان الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقائد قوة الحرس الخاص بالحرس الملكي السعودي



وقد عمل اللواء الفغم حارسًا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم اختاره الملك سلمان حارسًا شخصيًّا له، لمهاراته الاحترافية المتميزة، إضافة إلى السرعة في البديهة وحسن التصرف.



وحاز الفقيد لقب أفضل حارس شخصي في العالم من منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017.



عن حياته

تخرج من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قِبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكي ولقد عمل والد اللواء أيضا مرافقًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عامًا ولقد حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبَل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017 في عهد الملك سلمان.



وفاته

توفي اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وفور تداول خبر الوفاة، تسابق مقربون من اللواء الفغم، ومغردون على مواقع التواصل في نعي الفقيد، وذكر مآثره ومواقفه المشهودة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واصفين إياه بالحارس المخلص الأمين.





