البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 18.7 مليار جنيه
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:10 ص
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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.7 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 9.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
من جانبه قال وزير المالية إن صافي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية اقتربت حاليا من نحو 20 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن في الوقت الذي شهد خروجا لبعض استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالأسواق الناشئة أشادت وكالة بلومبرج بالسندات المصرية لأجل 10 سنوات الجاذبة لاستثمارات الأجانب مع تقديمها أعلى عائد.
وأشار إلى أنه سيتم رد نحو 1.4 تريليون جنيه من الخزانة العامة لصندوق المعاشات خلال السنوات السبعة المقبلة ليصل حجم الأصول لدى الصندوق إلى نحو 1.7 تريليون جنيه، وهو ما يساعد في خلق ذراع استثماري قوي للدولة، بالإضافة إلى الصندوق السيادي، بما يسهم في النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأوضح أنه يشترط استثمار ما لا يقل عن 70% من أصول صناديق المعاشات في أدوات مالية حكومية بسعر السوق كاستثمارات منعدمة المخاطر، والباقي يتم استثماره حسب الخطة الاستثمارية لكل صندوق
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