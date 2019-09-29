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الأهلي يفتح ملفات الكبار

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:31 ص
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الأهلي يفتح ملفات الكبار
الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي فتح ملفات اللاعبين الكبار الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم لحسم كل الأمور معهم سواء بالتجديد لبعضهم أو الاستغناء عن آخرين.

 

وطلبت لجنة الكرة من رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تحديد ملاحظاته عن الفترة الماضية ومن يستحق الاستمرار من عدمه.

 

الأهلي يبتعد عن الترجي ويترقب وقوعه مع الزمالك أو صن داونز في مجموعة واحدة

 

صعد النادي الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بأربعة أهداف نظيفة في إياب دور الـ32.

 

ووفقًا لتصنيف الأندية في دور المجموعات فإن الأهلي سيتجنب مواجهة الترجي التونسي لأنهما من التصنيف الأول

 

قد يقع الزمالك أو صن داونز الجنوب إفريقي في مجموعة الأهلي لأن الفريقين سيكون في المستى الثاني حال تأهل مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي أو النجم الساحلي التونسي.

 

وتنص لوائح بطولة دوري أبطال إفريقيا في النظام الجديد تنص على عدم ابتعاد أصحاب نفس البلد بمجموعة واحدة، وهو ما يشير إلى أن الأهلي والزمالك قد يقعان في مجموعة واحدة.

 

 

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