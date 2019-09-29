مجموعات إفريقيا.. الأهلي يبتعد عن الترجي ويترقب وقوعه مع الزمالك أو صن داونز
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:56 ص
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الفجر الرياضي
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صعد النادي الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بأربعة أهداف نظيفة في إياب دور الـ32.
ووفقًا لتصنيف الأندية في دور المجموعات فإن الأهلي سيتجنب مواجهة الترجي
التونسي لأنهما من التصنيف الأول
قد يقع الزمالك أو صن داونز الجنوب إفريقي في مجموعة الأهلي لأن الفريقين
سيكون في المستى الثاني حال تأهل مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي أو النجم
الساحلي التونسي.
وتنص لوائح بطولة دوري أبطال إفريقيا في النظام الجديد تنص على عدم ابتعاد أصحاب
نفس البلد بمجموعة واحدة، وهو ما يشير إلى أن الأهلي والزمالك قد يقعان في مجموعة
واحدة.
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