عائلة زين العابدين بن علي توضح وتنفي...

أن أبناء المرحوم زين العابدين بن علي غزوة و درصاف و سيرين و نسرين و حليمة و محمد زين العابدين يعلمون الرأي العام بأنه لم يصدر عنهم أي بلاغ أو إعلان و أن كل ما تم نشره بدعوى أن والدهم ترك توصية أو رسالة للشعب التونسي و انه كلفهم بإبلاغ معطيات إليه ليس له أي أساس من الصحة و أن كل ما تم نشره في هذا الشأن أو ما يمكن أن يتم نشره لاحقا هو من قبيل الأنباء الزائفة التي لا أساس لها من الصحة و لا تلزمهم في شيء.

كما أنهم يطلبون من كل من تولى نشر مثل هذه الأخبار الزائفة أن يكف عن هذه التصرفات .