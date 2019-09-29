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عائلة زين العابدين بن علي توضح وتنفي...

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:55 ص
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عائلة زين العابدين بن علي توضح وتنفي...
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محمد وليد الجموسي
 
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أفادت مصادر صحفية نقلا عن صهر الرئيس الأسبق سليم شيبوب, أن أبناء المرحوم زين العابدين بن علي غزوة و درصاف و سيرين و نسرين و حليمة و محمد زين العابدين يعلمون الرأي العام بأنه لم يصدر عنهم أي بلاغ أو إعلان و أن كل ما تم نشره بدعوى أن والدهم ترك توصية أو رسالة للشعب التونسي و انه كلفهم بإبلاغ معطيات إليه ليس له أي أساس من الصحة و أن كل ما تم نشره في هذا الشأن أو ما يمكن أن يتم نشره لاحقا هو من قبيل الأنباء الزائفة التي لا أساس لها من الصحة و لا تلزمهم في شيء.
كما أنهم يطلبون من كل من تولى نشر مثل هذه الأخبار الزائفة أن يكف عن هذه التصرفات .
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