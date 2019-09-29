قبل افتتاحه ننشر التفاصيل الكاملة لأعمال ترميم قصر يوسف كمال بقنا

المرحلة الأولى تقوية الزخارف



وقال المصدر إن أعمال الترميم الدقيق في القصر شملت الأسقف حيث تمت تقوية القشور المزخرفة وتثبيتها باستخدام محلول من البريمال مع الماء بنسبة 4% مع التثبيت الحرارى فى بعض الأجزاء الضعيفة واستخدام الـ spatula الديجيتال.



المرحلة الثانية إظهار الزخارف



وأكمل أنه تم إظهار الزخارف وتنظيفها باستخدام محلول من الـ Di methyl formamide مع الـ toloen بنسبة 1داى ميثيل إلى 2 طولوين باستخدام الاستيكات والقطن والضغط برفق لتنظيف وإظهار الزخارف المطموسة



المرحلة الثالثة استكمال المفقود



وأشار المصدر إلى أن الأجزاء المفقودة تمت استكمالها باستخدام نشارة الخشب الناعمة مع الغراء ووضعها في الأماكن المفقودة باستخدام الفرر والأدوات المعدة لذلك، وكان من الممكن استخدام مواد صناعية مثل الميكروبالون ولكن فضلنا استخدام النشارة لان المايكرو بالون هش وضعيف



المرحلة الرابعة أعمال الرتوش



وفى النهاية تمت أعمال الرتوش باستخدام ماء اللون فى بعض المناطق المفقودة بعد استكمالها، وأكد المصدر أن عمليات الترميم تمت وفق أحدث المعايير العالمية.



الحديقة وتجهيزات الزيارة



وأوضح المصدر أن أعمال الترميم شملت أعمال الترميم التدعيم الإنشائي وتطوير مباني ومنشآت القصر والموقع العام له، وتم عمل ممرات داخل الحديقة والقصر، لتسهيل الزيارات والحفاظ عليه



وقصر الأمير يوسف كمال يعتبر أحد التحف الأثرية التي ترمها لنا عصر أسرة محمد علي بما يضمه من مقتنيات ومشغولات سواء خشبية أو زجاجية أو معدنية، فالقصر على سبيل المثال يضم محرابين غاية في الروعة، وهما خشب مذهب، وكذلك أسقف القصر تعتبر تحفة فنية بزخافها النباتية والهندسية والكتابية.



ويطل قصر الأمير يوسف كمال على النيل بطراز معماري متفرد غير مكرر بين قصور الأسرة العلوية، وسيصبح بعد افتتاحه غدًا بحضور وزير الآثار أحد معالم الجذب السياحي لمحافظة قنا.



مهندس القصر أنطونيو لاشياك



ولو تخدثنا عن تاريخ القصر فهو مملوك للأمير يوسف كمال أحد أعضاء الأسرة العلوية، وبدأ البناء عام 1908 واستمر لمدة 13 عاما، وأشرف على كل مراحل البناء المهندس أنطونيو لاشياك والملقب بمهندس السرايات الخديوية حينها، وفي عام 1988 صدر قرار بتسجيل القصر في عداد الآثار الإسلامية.





القصر ذو طابع إسلامي



مساحة القصر الأصلية 10 أفدنة، ولكن بمرور الزمن اقتطعت منه مساحات لصالح عدد من الجهات الحكومية، منا أبدل في ملامحه المعمارية والتاريخية، ويضم القصر مبنى استقبال امعروف بالسلاملك، ومبنى إقامة المعروف بالحرملك.



ويضم القصر عدد كبير من الحجرات منها حجرة للطعام ومطبخ وحجرات للمعيشة، ويغلب على تصاميم القصر المعمارية ونقوشه الزخرفية الطابع الإسلامي، ممتزجًا بالتأثير الأوروبية، كما هو المعتاد في قصور الأسرة العلوية.



حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على تفاصيل أعمال الترميم التي انتهت بقصر الأمير يوسف كمال في نجع حمادي بمحافظة قنا والتي تكلفت 10 ملايين جنيه، حيث تستعد وزارة الآثار لافتتاحه بعد ساعات والتي تمت على مراحل كشفها للفجر مصدر من داخل وزارة الآثار.