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كثافات مرورية أعلى طريق المحور إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:56 ص
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كثافات مرورية أعلى طريق المحور إثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات
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إيمان عبد العاطي
 
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ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق المحور، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، وتم الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، لإزالة حطام الحادث، والعمل على سحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطار من اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق المحور عند مطلع ميدان لبنان.

وعلى الفور تم الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكي آخرين.

وتم رفع حطام الحادث بواسطة اوناش الإدارة العامة لمرور الجيزة، وسحب الكثافات المرورية، وانتشر رجال المرور بالطريق للعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر كانت ظهرت كثافات مرورية مساء أمس السبت، إثر إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بكورنيش النيل، أمام وزارة الري، بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة.

ودفع مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة برجال المرور، لإزالة حطام الحادث، وسحب الكثافات المرورية من الطريق، والعمل على سحب الكثافات المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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