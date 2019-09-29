حركة النهضة تقاضي قناة العربية

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أصدر حزب حركة النهضة مساء أمس السبت 28 سبتمبر 2019، بلاغا على اثر بث قناة العربية شريطا وثائقيا بعنوان غرف سوداء حول الجهاز السري لحركة النهضة. وأعلنت النهضة على انطلاق مكتبها القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل مقاضاة هذه القناة لاتهامها الحركة زورا ولإرباك المشهد الانتخابي وفق نص البلاغ. وشددت الحركة عن رفضها كل تدخل خارجي في الشأن الوطني التونسي وخاصة إذا تعلّق بزعزعة الاستقرار وتشويه الفاعلين السياسيين وارباك العملية الانتخابية بالتأثير السلبي على الناخب.